Debuut op de Masters golf draait voorlopig uit op een nachtmerrie voor Thomas Detry

Ontspannen Detry speelt toernooitje met vrouw en kinderen

Thomas Detry is er voor het eerst bij op de prestigieuze Masters. Hij heeft hoge verwachtingen, maar probeert de druk af te houden. Dat werkt voor onze landgenoot het best.



Daags voor zijn eerste wedstrijddag - hij begint er vandaag aan om 16.37 uur Belgische tijd - maakte hij kennis met een traditie: een familietoernooitje, de Par 3 Contest, waaraan hij met plezier deelnam met wat hij "Team Detry" noemt: zijn vrouw en 2 kinderen.



Daags voor het echte werk gingen alle golfers samen met hun vrouw en kinderen aan de slag voor een plezante aperitief. De kroost of echtgenote doet dienst als caddy.



Dat bezorgde iedereen - Detry in het bijzonder - een zalig en ontspannen gevoel, getuige de copy "De beste dag" op zijn sociale media.



De Colombiaan Nicolas Echavarria won het toernooitje. Hij zal zondag wellicht niet de Masters winnen, want nog nooit sinds 1960 - toen het familiegebeuren het levenslicht zag - kon een golfer na het plezante ook het echte werk succesvol afronden. Detry eindigde buiten de top 16.