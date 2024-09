Antwerpse derby definitief gestaakt na 75 minuten: misnoegde Beerschot-fans leggen match stil bij 4-0-achterstand

Het onvermijdelijke is gebeurd. De beladen derby tussen Antwerp en Beerschot is niet verder dan de 75e minuut geraakt. Toen de bezoekers in de Bosuil plots drie goals in vijf minuten incasseerden, hielden de Beerschot-fans woord: tot drie keer toe werden vuurpijlen op het veld gegooid. Het betekende het einde van de strijd om de "ploeg van 't Stad".

De klok op het scorebord in het Bosuilstadion stopte op 74'14". Paars-witte vuurpijlen vlogen uit het bezoekersvak het veld, gemaskerde fans uit de harde kern hingen in de voorgespannen netten.

Het doelpuntenrijke handvol minuten van Antwerp was het signaal voor de Beerschot-fans om de match stil te leggen. Maar ook de tien minuten rust mochten niet baten. Vanaf de bal terug rolde, vlogen nieuwe pijlen het veld op.

En dus moest Lothar D'Hondt de stadsderby vroegtijdig affluiten.

Op dat moment stond het 4-0 en had Antwerp net de weg naar doel teruggevonden.

In de eerste helft lukte dat op het halfuur, na een knappe aanval op rechts via Bataille en een al even knap hakje van Janssen. Ondrejka knalde in één tijd de verdiende voorsprong tegen het net.

Maar Antwerp liet na om Beerschot al in de eerste helft uit te tellen. Valencia en Janssen weigerden de 1-0-voorsprong uit te diepen. Bij zijn tweede poging trof Janssen wel raak, maar vanuit buitenspel.

Wat voor de rust niet lukte, lukte erna wel. Het was Tjaronn Chery die de stroomversnelling met een wereldgoal in gang zette. Op een lastige laterale pass, haalde hij verschroeiend uit voor 2-0.

En even later kroonde hij zich nog meer tot de chérie van de Bosuil door opnieuw copy-paste een laterale pass meteen goed te leggen en al even knap in doel te vlammen.

Beerschot was van slag en liet zich bij de aftrap meteen weer ringeloren. Deze keer was het de beurt aan Janssen om de stadsgenoot tegen het canvas te meppen.

Maar een einde werd dus niet aan de wedstrijd gebreid. Daar staken de Beerschot van hun vuurpijltje voor.