5 keer net niet, nu heeft Thierry Neuville 1e wereldtitel binnen handbereik: "Nooit in betere positie gestaan"

Kan hij dan toch zijn reputatie van eeuwige 2e afschudden? Na 5 keer er net naast te grijpen staat Thierry Neuville nu echt dicht bij zijn eerste wereldtitel in het WK rally. In Chili is het dit weekend mathematisch al mogelijk voor onze landgenoot, al focust hij zich vooral op "het behouden van de voorsprong".

Mathematisch kan Neuville zondag al zeker zijn van de wereldtitel, maar het is een onwaarschijnlijk scenario. Er zijn namelijk nog 60 punten te verdienen in de rally's van Centraal-Europa in oktober en Japan in november.

We hebben wel al tot het einde van het seizoen meegestreden voor de wereldtitel, maar we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest met zo'n grote voorsprong.

Neuville legt zijn focus dan ook nog niet op de wereldtitel. "De laatste 3 rondes zullen in het teken staan van het behouden van mijn voorsprong", zegt hij.

"Het gaat er nu om om die voorsprong goed te beheren. We moeten ons focussen op onze taak en de wereldtitel proberen binnen te halen."

Neuville jaagt al bijna 15 jaar op de wereldtitel. Eerst was Sébastien Loeb, 9-voudig wereldkampioen van 2004 tot 2012, de dwarsligger, daarna die andere Fransman Ogier. In 2019 was Ott Tänak Neuville te snel af, de voorbije twee jaar de jonge Fin Kalle Rovanperä.

Met 21 zeges staat Neuville stevig in de top 10 aller tijden, maar hij is wel de enige in dat lijstje zonder wereldtitel. Kan hij daar dit jaar eindelijk verandering in brengen?