Een Belg is de draaischijf van Ferencvaros, vreemd genoeg speelt hij pas tegen Anderlecht voor het eerst in ons land

Hij maakte al furore in het buitenland, maar pas nu volgt zijn debuut op eigen bodem. Philippe Rommens (27) is de draaischijf van Anderlecht-tegenstander Ferencvaros. "Soms dacht ik wel eens: zijn er dan echt geen Belgische clubs die interesse in mij hebben?"

Voetbal zit in zijn DNA. Neefje Nicolas speelde in het verleden bij Westerlo en is nu actief bij Zulte Waregem. Broer Olivier koos na enkele jaren Nederland voor een exotisch voetbalparcours langs Litouwen, Estland, Malta en Canada.



Maar wat weet u over de carrière van Philippe Rommens? Weinig kans dat de gemiddelde voetbalfan ooit al een volledige match van de middenvelder heeft bekeken, maar binnen zijn stamboom heeft Rommens sowieso de strafste carrière.



Straks staat hij met de Hongaarse landskampioen Ferencvaros tegenover Anderlecht in de Europa League - ongetwijfeld een hoogtepunt.

Van twijfels naar lof

Rommens' weg naar zijn eerste profduel op Belgische bodem mag opvallend genoemd worden. Na twee jaar bij de jeugd van Lierse vertrekt het jonge talent al vroeg naar het buitenland, richting de Nederlandse topclub PSV. Daar speelt hij samen met Oranje-toppers als Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Donyell Malen. In tegenstelling tot zijn ploegmaats maakt Rommens niet de definitieve sprong van de beloften naar de A-kern. Na een tussenstap langs tweedeklasser TOP Oss belandt de complete middenvelder met Go Ahead Eagles tóch in de Nederlandse Eredivisie. "Hun fans hadden eerst het gevoel: moeten we het hiermee doen? (lacht) Enerzijds begreep ik ze, want ik kwam uit tweede klasse. Maar gelukkig kon ik bewijzen dat ik op het hoogste niveau mee kan. De voorbije jaren heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt. Nu neem ik de verantwoordelijkheid op het veld."

Toen de interesse bij buitenlandse clubs groeide, dacht ik soms wel: zijn er dan echt geen Belgische ploegen die mij volgen? Philippe Rommens

In Deventer zal niemand het tegenspreken.

Want de twijfels bij de achterban van Go Ahead Eagles maakten snel plaats voor lof. Rommens groeide uit tot de draaischijf van de ploeg, die zich beslissend toonde tijdens heel wat topduels én de club zelfs naar een historisch Europees ticket leidde. Bij ons bleven de prestaties van Rommens evenwel relatief onderbelicht. "Of ik daar wakker van lag? Persoonlijk was ik niet bezig met wat ze in België van me dachten. Toen de interesse bij buitenlandse clubs groeide, dacht ik soms wel: zijn er dan echt geen Belgische ploegen die mij volgen? Want nooit kwam er een concreet aanbod uit eigen land. Misschien schrok de vraagprijs (1,5 miljoen euro, red.) clubs af."

Vergelijken met Anderlecht

De Hongaarse recordkampioen Ferencvaros duwde wél door voor onze landgenoot. Een avontuur waar Rommens niet lang over hoefde te twijfelen.

"De club doet bijna altijd mee op Europees niveau", duidt de middenvelder zijn keuze. "Voor mij is dat altijd een droom geweest om in die competities te voetballen. En het is ook een hele grote club waar de verwachtingen hoog liggen bij de fans. Als je de geschiedenis bekijkt, kan je het een beetje vergelijken met Anderlecht in België."

Mijn vrienden en familie kunnen nu eens dicht bij huis komen kijken. Philippe Rommens

Laat dat woensdag nu net de tegenstander zijn van Rommens en Ferencvaros in de opener van de Europa League. "Mijn eerste profmatch in België", lacht hij. "Een leuk extraatje, want mijn vrienden en familie kunnen nu eens dicht bij huis komen kijken. Maar ik kijk er vooral naar uit om mijn eerste wedstrijd in de Europa League te spelen." Volgens Rommens is zijn ploeg - een internationaal gezelschap zonder veel bekende namen - ook allerminst kansloos tegen Anderlecht. "We hebben een Nederlandse trainer die wil dat we goed zijn aan de bal, maar we kunnen ons ook aanpassen aan de tegenstander. We hebben er wel vertrouwen in - al is het altijd afwachten bij zo'n eerste Europese wedstrijd." "Of ik de Belgische competitie intensief volg? Meestal kijk ik alleen naar de echt leuke wedstrijden. Ik weet natuurlijk wel dat er momenteel wat onrust heerst bij Anderlecht en dat de coach ontslagen is, maar ze hebben nog altijd een selectie met veel kwaliteitsvolle spelers." Aan Rommens om ons land vanavond te laten zien dat ook hij in dat rijtje hoort - wie weet volgt in een toekomstige transferperiode dan wél een Belgisch bod.