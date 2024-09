Anderlecht boekt deugddoende Europese zege tegen Ferencvaros, maar bibbert nog in slot ondanks dubbele bonus

Deze zal deugd doen. Écht wervelen deed Anderlecht alweer niet, maar tegen Ferencvaros opende het de Europa League wel met een belangrijke zege. In een prima periode na rust opende Verschaeren de score, Dolberg verdubbelde kort daarna. Door een rode kaart voor Angulo én een ongelukkige owngoal van Simic moest paars-wit toch nog bibberen in de slotminuten.

Anderlecht - Ferencvaros in een notendop

Maar veel hete standjes leverde de eerste helft niet op, behalve een knappe actie van flankaanvaller Edozie in de openingsfase. Paars-wit toonde wel meer diepgang en infiltraties dan in het tijdperk-Riemer.

"Horny to score." Vrij vertaald: opwindend voetbal. Dat wilde interim-coach David Hubert zien van Anderlecht in zijn Europa League-opener tegen Ferencvaros. Met Amuzu in een offensieve opstelling gaf hij zijn ploeg daarvoor alvast de wapens.

David Hubert schudde tijdens de rust nog eens met die ketchupfles, om toch niet met 2 goals in 5 wedstrijden te eindigen.

Met succes. Yari Verschaeren draaide het dopje eraf en kon in één tijd het passje van Stroeykens in doel werken. Onhoudbaar was zijn afstandsschot niet, maar doelman Dibusz liet er zich toch door verrassen.

Het openingsdoelpunt werkte verlossend, want amper 5 minuten later was het weer prijs. Edozie lokte een strafschop uit, Kasper Dolberg stelde niet teleur vanaf de penaltystip.

2-0, rustig uitspelen, denk je dan. De scheidsrechter, die enkele spelers van Ferencvaros twee gele kaarten had kunnen geven, besloot evenwel Nilson Angulo vroegtijdig naar de kleedkamer te sturen na een lichte overtreding.

Met een man minder werd het plots toch nog chaotisch bij Anderlecht, zeker na de aansluitingstreffer van Traoré. Ferencvaros was evenwel niet uitgekookt genoeg in de extra tijd om er nog meer van te profiteren. Zo opent Anderlecht zijn eerste Europese match in 6 jaar met een zege.