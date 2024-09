Hoe ziet het format eruit? En wat met het prijzengeld? Dit moet je weten over de nieuwe Europa League

wo 25 september 2024 07:08

Vandaag gaat de Europa League van start. Net als de Champions League heeft ook de Europa League een nieuw format met meer ploegen en meer wedstrijden. Wat dat betekent voor onze 2 Belgische ploegen, Union en Anderlecht? Dat ontdek je hier.

Vanaf dit seizoen pakt de UEFA uit met een gloednieuw competitieformat. Dat wil zeggen dat ook de Europa League - net als de Champions League - in een nieuw jasje steekt.



De traditionele groepsfase van de Europa League wordt vervangen door een minikampioenschap waarbij de 36 teams in één groep en dus één klassement belanden. Alle clubs spelen 8 wedstrijden tegen 8 verschillende tegenstanders, 4 keer thuis en 4 keer uit.



De top 8 stoot rechtstreeks door naar de 1/8e finales, de 9e tot 24e spelen barrages. Voor de ploegen die op de plaatsen 25 tot 36 eindigen, is het Europese avontuur meteen voorbij. Er is geen vangnet meer in de Conference League.

Europa League 2024-2025 plaatsen 1 tot 8 rechtstreeks naar 1/8e finales plaatsen 9 tot 24 barrages - winnaars naar 1/8e finales plaatsen 25 tot 36 uitgeschakeld

Met Anderlecht en Union

Dit jaar nemen er met Anderlecht en Union 2 Belgische ploegen deel aan de Europa League. Anderlecht speelt tegen onder meer Real Sociedad, Porto en Hoffenheim. Op de eerste speeldag ontvangt paars-wit vanavond Ferencvaros uit Hongarije.



Anderlecht 21:00 kijk live Ferencváros UEFA Europa League - speeldag 1 - 25/09/24 - 21:00

Union krijgt op papier moeilijkere tegenstanders met onder meer AS Roma, Rangers en Nice. Hun eerste opdracht donderdag is met een verplaatsing naar Fenerbahçe meteen een lastige klus.

Fenerbahçe 26/09 18:45 kijk live Union UEFA Europa League - speeldag 1 - 26/09/24 - 18:45

Beide ploegen zijn trouwens al zeker van "Europese overwintering". Door de 8 wedstrijden worden er namelijk nog 2 groepswedstrijden in januari gespeeld. In februari staan de barragewedstrijden op het programma.



De eerste speeldag wordt gespreid over 2 dagen. Vanaf speeldag 2 worden alle wedstrijden op donderdag gespeeld, met uitzondering van de thuiswedstrijden van de Turkse ploegen.



Op de laatste speeldag - op 30 januari 2025 - worden alle wedstrijden op hetzelfde moment afgewerkt.



Meer wedstrijden, meer geld

Het nieuwe systeem brengt ook veranderingen met zich mee op financieel vlak. Zo zal er meer winst gegenereerd worden. De clubs kunnen op 3 manieren geld in het laatje krijgen.



Deelnemen levert alle clubs al meer geld op. Van het totale prijzengeld van 565 miljoen euro krijgen de clubs meteen net iets meer dan 4 miljoen euro startgeld. Dat is een opwaardering ten opzichte van de voorbije jaren.



Ook de winstpremies vallen vanaf dit seizoen proportioneel hoger uit. Per gewonnen wedstrijd komt er 450.000 euro bij op de rekening. Voor een gelijkspel krijgt een ploeg nog 150.000 euro.



Bij rechtstreekse kwalificatie voor de eindfase mogen de clubs rekenen op een bonus van 600.000 euro. De ploegen die tussen plaatsen 9 en 16 eindigen, krijgen 300.000 euro.



Naast het startgeld en de premies die verbonden zijn aan een zege of een eventuele kwalificatie is er ook een "market pool share". Dat is een bedrag dat de deelnemende teams kunnen opstrijken in verhouding met hun individuele clubcoëfficiënt en hun mediarechten.