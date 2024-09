Kijk vanaf vandaag naar de Europa League bij Sporza, mét Anderlecht en Union als Belgische deelnemers

Eind 2023 raakte bekend dat Play Media/Telenet de uitzendrechten verwierf voor de UEFA Europa League en Conference League.



VRT, Play Media en Telenet willen als lokale partners dit Europees voetbal breed beschikbaar maken voor alle Vlamingen, zeker omdat de Belgen het de jongste jaren uitstekend deden in deze competities. Daarom neemt VRT een sublicentie voor het seizoen 2024-2025.



Op die manier is er op donderdagavond op open net, naast de Europese wedstrijden bij Play Media, elke speeldag ook 1 wedstrijd te zien bij Sporza. Bovendien brengen we in de Sporza-website en -app, naast de voor- en nabeschouwingen, de belangrijkste beelden.



Sporza heeft de 3e keuze in het uitzenden van Europese wedstrijden van de Europa League en de Conference League, die volgende week van start gaat. Omdat er deze week maar twee Belgische clubs actief zijn, starten we deze week uitzonderlijk met een topper tussen buitenlandse clubs: AS Roma en Athletic Bilbao.