Amper september en nu al 'probleemplein': wat is er aan de hand met de grasmat van Anderlecht?

Nieuw seizoen, zelfde zorgen. Niet alleen is het voetbal van Anderlecht ondermaats, maar ook de grasmat in het Lotto Park bezorgt paars-wit (weer) kopzorgen. Wat is er aan de hand? En hoe wil de recordkampioen het probleem oplossen?

"Het klopt dat onze grasmat er tegen Charleroi niet geweldig uitzag", knikt woordvoerder Mathias Declercq. "Dat het er voor de match al visueel niet goed bij lag, kwam omdat we het vooraf diep hadden ingezaaid. Zodat we op lange termijn een iets weerbaardere mat zullen hebben."

Een grasmat die symbool zou kunnen staan voor de sportieve situatie. Anderlecht speelde vorige week twee thuismatchen op een veld dat allerminst in topvorm verkeerde. Zeker richting het einde van de wedstrijd vlogen de graszoden in het rond, waardoor het al moeizame voetbal van paars-wit nóg stroever liep.

"Het is een ouder structureel probleem", duidt Declercq. "De zandbodem onder de mat is niet goed genoeg meer. Daardoor kunnen de graswortels zich onvoldoende diep nestelen - amper een paar centimeter in plaats van de nodige 9 à 10. Dat heeft een impact op de dichtheid en weerbaarheid van het gras."

Maar wat ligt er aan de basis van de problemen? Ook vorig seizoen was het veld in het Lotto Park al voor Nieuwjaar een zorgenkind door een schimmel. Nu ligt de oorzaak (letterlijk) dieper geworteld.

"Want dan moet er een volledige transformatie van de zandondergrond gebeuren", weet Declercq. "Dat kost niet enkel veel geld, maar ook vooral tijd. En dat laatste was er niet door de snelle start van de Belgische competitie. Daarom beslisten we om de ingreep niet te doen."

Bij gebrek aan een totaaloplossing grijpen ze bij Anderlecht naar alternatieven om de situatie te verbeteren.

"De greenkeepers werken er dag en nacht aan", verzekert Declercq. "Ze hebben zelfs versterking gekregen. Daarnaast is er ook onze samenwerking met Raw Stadia (een technologiebedrijf gespecialiseerd in grasmatten, red.). Zij leveren dagelijks rapporten af over de staat van het veld. Daaruit blijkt dat de mat op veel criteria wel goed scoort - en het technisch vaak goed ligt - maar dat de weerbaarheid niet goed genoeg is. Dat zorgt ervoor dat het veld gradueel verslechtert tijdens de match."

"Ook de belichting van het gras (met groeilampen, red.) is opgevoerd. Tot slot kijken we ook naar de bewatering. We willen niet alleen leidingwater gebruiken, want in Brussel is de zuurtegraad vaak te hoog. Daarom zijn we aan het kijken om het water te filteren en daarmee te sproeien."