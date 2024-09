Is Lotte Kopecky medaillerijp op het WK tijdrijden? "Er is meer tegenstand, maar het parcours ligt haar"

zo 22 september 2024 08:10

De vrouwen krijgen de eer om zondagmiddag het WK wielrennen in Zürich te openen. In de tijdrit vaardigt ons land Lotte Kopecky en Julie De Wilde af. Europees kampioene Kopecky mag mikken op een medaille, zo stelt analiste Ine Beyen.

Wie Europees kampioen tijdrijden kan worden, kan ook de wereldtitel claimen. Of zijn we nu een beetje te optimistisch over Lotte Kopecky. "Op het EK had Lotte minder tegenstand, hé", tempert Ine Beyen enigszins. "Op het WK komen Chloe Dygert (titelverdedigster) en Grace Brown (olympisch kampioene) erbij. Dat is andere koek." "Maar het parcours ligt Lotte en ze heeft erop gefocust. We mogen haar dus zeker verwachten." Is een medaille dan haalbaar? "Dygert en Brown zijn pure tijdrijders. Ik denk ook aan Ellen van Dijk, maar we mogen Ellen niet sowieso boven Lotte zetten." De Nederlandse stelde teleur in Parijs na een moeizame voorbereiding door een enkelbreuk. "Ze heeft zich herpakt na de Spelen en ze zal sterk zijn in het tweede deel van de tijdrit, dat meer vlak is." "Maar het eerste deel van de tijdrit is op het lichaam van Lotte geschreven. Ze zullen aan elkaar gewaagd zijn." "Ik denk dat Lotte zelf met een medaille in haar hoofd zit en dan ga ik daar met plezier in mee."

Lotte Kopecky maakt zich klaar voor een training in Zürich.

Wereldtop

Het seizoen van Kopecky is al bijzonder lijvig geweest, maar in Hasselt bewees ze dat het met haar vorm nog altijd snor zit. "Lotte is zeker in vorm en ze heeft echt gefocust op dit WK. Ze weet dat de wegrit én de tijdrit haar liggen. Er ligt ook een week tussen beide onderdelen, wat perfect haalbaar is met haar drukke agenda." Kopecky heeft de liefde voor deze discipline het voorbije anderhalf jaar ontdekt. "En als iets in haar hoofd zit, dan weten we dat we iets mogen verwachten." "Haar positie is wat veranderd en de Belgische wielerbond steunt haar. Als je dan in die molen zit en beter wil worden, dan kan je niet anders dan progressie boeken. En dan begin je zoiets ook graag te doen. Zo is bij Kopecky alles in een hele korte periode geëvolueerd." "Ze behoort zeker tot de wereldtop, ook dankzij de wielerbond. Ze weet zelf ook dat het een belangrijk aspect is als ze zichzelf wil vervolledigen als ronderenster. Het is dus ook een beetje van moeten."

Lotte is zeker in vorm en ze heeft echt gefocust op dit WK. Ze weet dat de wegrit én de tijdrit haar liggen. Er ligt ook een week tussen beide onderdelen, wat perfect haalbaar is met haar drukke agenda. Ine Beyen

Genoeg zin in het WK

Iedereen weet hoeveel hooi Lotte Kopecky op haar vork kan nemen, maar zou dit WK misschien het kampioenschap te veel kunnen zijn? Ine Beyen ontkracht resoluut. "Neen, want Lotte heeft haar programma duidelijk opgesteld. Zo heeft ze de Tour laten vallen. Ze heeft zeker nog zin in dit WK, daar ben ik van overtuigd." "Ze weet ook perfect waarmee ze bezig is. Voor de tijdritten helpt Arne Wallays bij het pacing plan, maar veel zaken stippelt ze nog altijd zelf uit. Ze laat een plan in haar hoofd sijpelen en ze lijkt er keer op keer in te slagen."