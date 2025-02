"Gewaagde keuzes in klimjaar" van Lotte Kopecky? "Er zal bij haar niet de minste twijfel zijn"

do 27 februari 2025 16:24

Nog even geduld. Pas over enkele weken (op zaterdag 22 maart) duwt Lotte Kopecky op de startknop. Ook al is ze er zaterdag niet bij in de Omloop, toch was de leading lady van het (Belgische) vrouwenwielrennen uiteraard hét gespreksonderwerp in onze lange voorbeschouwingspodcast met Ruben Van Gucht en Ine Beyen.



"Ze pakt het dit jaar helemaal anders aan", zegt Ine Beyen over Lotte Kopecky, toch wel de grote afwezige in de eerste voorjaarsklassiekers. De Omloop en de Strade Bianche laat ze links liggen, in Milaan-Sanremo verschijnt ze voor het eerst op het appel. "Ik ben niet verrast door haar kalender", vult Ruben Van Gucht aan. "Ze had nood aan een langere winterbreak en wilde niet meteen die druk. Ze wil dit voorjaar later pieken en ze wil haar vorm langer kunnen doortrekken." "Ze traint ook meer op klimvermogen, want dit jaar staat in het teken van het klimmen met naast de klassiekers ook de Tour en het WK in Rwanda." "Ik zeg als het ware dat het een klimjaar voor haar is. Maar ze zal ook goed zijn in die andere klassiekers."

Vanaf Sanremo rijdt Lotte Kopecky bijna elke klassieker. Er zal bij haar niet de minste twijfel zijn. Het gaat goed zoals ze het nu aanpakt. Ruben Van Gucht

"Het is niet dat ze zich nu helemaal omschoolt tot klimster, hé", nuanceert Beyen. "Ze legt er zich nu gewoon iets meer op toe." "Al vind ik haar keuzes wel gewaagd. Enkele weken geleden nam ze niet deel aan de Ronde van de Valencia, terwijl de concurrentie daar wel al was." Demi Vollering won de rittenkoers voor Marlen Reusser en Anna van der Breggen. "Stel dat Kopecky daar was gestart en een draai om de oren had gekregen, dan zouden de kranten weer vol gestaan hebben", countert Van Gucht. "Terwijl ze dan misschien nog niet in optimale vorm was geweest, wat ze ook niet wou." "Maar Lotte heeft altijd koersen en prikkels nodig gehad", antwoordt Beyen. "Nu zijn er minder koersdagen, al is dat de huidige trend." Ruben: "Vanaf Sanremo rijdt ze bijna elke klassieker. Er zal bij haar niet de minste twijfel zijn. Het gaat goed zoals ze het nu aanpakt."

Lotte Kopecky koerst vanaf Milaan-Sanremo.

Exit Vollering, enter Van der Breggen

Kopecky heeft duidelijke doelen geprikt: Sanremo, Luik, de Tour en het WK. Wanneer zal haar jaar geslaagd zijn? "We mogen haar niet te veel vastpinnen op die koersen. Haar jaar is ook geslaagd als ze de Ronde van Vlaanderen of Roubaix wint. Daar is helemaal niets mis mee", zeggen onze commentatoren. "Maar vraag haar wat ze het liefst wint, Vlaanderen of Luik, en dan zal het antwoord Luik zijn." Na het voorjaar gaat de blik op de Tour, waar Kopecky kan rekenen op Anna van der Breggen. De (voormalige?) kanjer van het vrouwenwielrennen is teruggekeerd en wil er naar eigen zeggen in dienst rijden van haar Belgische ploeggenote. Van Gucht kucht: "Ik heb er alle vertrouwen in, want Anna is zeker niet slecht van inborst. Maar ze doet het meteen geweldig bij haar comeback." "Dit is een superkampioene, hé. Zo'n vrouw komt niet terug om knecht te spelen. En daar is niets mis mee. Als je goed genoeg bent om te winnen, dan mag dat." "Maar ik denk wel dat het voor Kopecky en de druk op haar gunstiger is als je met een evenwaardige kopvrouw aan de start van de Tour kan staan. Dat is beter dan wanneer je het allemaal alleen moet oplossen." "Lotte is nog nooit kopvrouw geweest in klimkoersen", knikt Beyen. "Dit is iets anders dan wanneer je back-up bent voor Vollering."

De drietand van SD Worx-Protime met Wiebes, Van der Breggen en Kopecky.

Achter de schermen