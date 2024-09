"DNS is in de maak": ook Yves Lampaert haakt af voor het EK tijdrijden

Na het afhaken van Remco Evenepoel had Sven Vanthourenhout, nog voor de val van Wout van Aert, de EK-tickets voor de tijdrit uitgedeeld aan Yves Lampaert en Victor Campenaerts.

Maar Lampaert geeft in de vlog van die andere EK-ganger aan dat hij meer dan waarschijnlijk zal moeten passen.

De voormalige Belgische kampioen kwam ten val in de Bretagne Classic en de Renewi Tour en zijn gezondheid speelt hem parten.



"Er is een DNS (Did Not Start) in de maak", bevestigt Lampaert tegen zijn copain. "Het EK zal helaas zonder mij zijn."

De Belgische wielerfederatie heeft nog niet gecommuniceerd over een vervanger.