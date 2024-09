Geen breuken, wel (weer) lange revalidatie voor Wout van Aert? "Alles hangt ervan af of peesweefsel geraakt is"

wo 4 september 2024 08:50

Geruststellend was het alvast na de pijnlijke beelden van gisteren. Wout van Aert liep geen breuken, maar wel diepe snijwonden op bij zijn val in de Vuelta. Maar mag de Belgische renner nog hoop koesteren om aan de start te staan van de aankomende kampioenschappen? "Als enkel de huid geraakt is, is het WK niet onmogelijk", schat bondsdokter Kris Vandermieren de situatie in.

Zondag 15 september het EK in Limburg, exact twee weken later het WK in Zürich. Dat zijn (of waren) de resterende doelen van Wout van Aert na zijn bewogen wielerseizoen. In het voorjaar werden de plannen van onze landgenoot al eens naar de prullenmand verwezen door zijn zware val in Dwars Door Vlaanderen. Nu - op het moment dat Van Aert zijn hoogvorm weer helemaal te pakken had met twee truien en drie ritzeges in de Vuelta - lijkt hij opnieuw in de agenda te moeten schrappen. Voor hoelang? "Alles hangt ervan af wat er precies beschadigd is", opent Kris Vandermieren, sportarts bij de Belgische wielerbond, zijn kijk op de zaak.

Als het peesweefsel geraakt is, spreken we snel van weken of maanden. Kris Vandermieren

"Ik kan niets specifieks zeggen over de wond van Wout, maar over het algemeen zien we die vaak bij wielrenners. Er ontstaat een huidwonde, dan moet je kijken of de knieschijf niet geraakt is. Maar daartussen zit ook nog het peesweefsel, waar enorme krachten op terechtkomen bij wielrenners." "Dat moet genezen, daar is geen weg naast", zegt Vandermieren stellig. "Die genezing gaat in drie stappen. Eerst en vooral moet alles opgeruimd worden. Ten tweede moet er nieuw weefsel aangemaakt worden en ten derde moet dat weefsel op zijn beurt sterker worden." Het EK pijnvrij halen, lijkt een utopie. Het WK? "Als het enkel de huid is, zal het wel meevallen. Is het peesweefsel ook geraakt, dan duurt het wat langer om al die vezels opnieuw aan te maken en op niveau te krijgen van een toprenner. Bij dat laatste spreken we snel van weken tot maanden."

"Dus in het eerste geval is het WK halen niet onmogelijk. Bij de tweede optie staat Van Aert voor een langere revalidatie", besluit de bondsdokter.

Ook taaiste klant heeft limiet