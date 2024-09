Wout van Aert houdt geen breuken over aan zijn val in de Vuelta: "Wel diepe wonde aan zijn knie"

Toch een kleine opluchting voor Wout van Aert: de Belg heeft geen breuken opgelopen bij zijn val in de Vuelta gisteren. Dat heeft zijn team Visma-Lease a Bike vannacht laten weten.

De beelden na de val gisteren voorspelden weinig goeds. Wout van Aert had zichtbaar veel pijn, vooral zijn knie leek fel gehavend.

Na onderzoeken in het ziekenhuis is wel gebleken dat Van Aert bij de valpartij geen breuken opgelopen heeft. Dat heeft zijn team Visma-Lease a Bike laten weten. Tot zover het goede nieuws.

"Wout moest opgeven omdat hij heel veel pijn had aan zijn knie door een diepe wonde. Die wonde vereist intensieve verzorging. Wout zal terugkeren naar België om daar voor te werken aan zijn herstel", klinkt het nog.

Hoe lang dat herstel in beslag zal nemen, is op dit moment nog niet bekend. Ook is het voorlopig koffiedik kijken welke gevolgen de knieblessure heeft voor de EK- en WK-kansen van Wout van Aert.

Het EK vindt eind volgende week plaats in ons land. Het WK is eind deze maand in Zürich.