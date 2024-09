Na de nachtmerrie in de Vuelta: "Een EK of WK met of zonder Wout van Aert is een wereld van verschil"

En plots krijgt de Ronde van Spanje voor de (Belgische) wielerliefhebbers een wrange nasmaak. De sneukeltocht van Wout van Aert is abrupt geëindigd op weg naar Lagos de Covadonga. Renaat Schotte en José De Cauwer zuchtten eens diep tijdens hun analyse: "Het was een domme val, maar Van Aert kon er niets aan doen."

Renaat: "Hoe jammer is het - letterlijke - wegvallen van Wout van Aert?"

José: "Het is heel jammer. Het is wegvallen op het moment dat je, zeg maar, bezig bent met een Wout van Aert 2.0. Hij was teruggekeerd en hij was helemaal in orde."

"Het was een domme val, maar dat is het altijd. Hij kon er zelf niets aan doen. Het is doodjammer."

Renaat: "Ik weet dat het vanaf de zijlijn makkelijk zeggen is, maar was de val vermijdbaar? Had hij op kop moeten rijden?"

José: "Dat had hij na de eerste klim gedaan. Daar daalde hij op zijn eigen tempo. Hij reed even vooruit en liet zich dan inlopen."

"Op kousenvoeten pakte hij op de tweede klim punten en liet hij Felix Engelhardt in de afdaling voor zich rijden. Na die val kan je zeggen: "Wout, je rijdt zo goed bergaf." Het regende ook. En dan krijg je dit."

Renaat: "Sommige mensen zullen zeggen: "Hij had zich niet moeten moeien in die strijd voor de bergpunten.""

José: "Dat zeg ik bij manier van spreken al 14 dagen. Ik zou het als ploeg niet gedaan hebben, maar voor alle duidelijkheid: die val heeft daar niets mee te maken. Al zou ik voorzichtiger geweest zijn met mijn inspanningen."