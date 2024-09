Primoz Roglic rijdt Ben O’Connor net niet uit het rood, eeuwige jojo Marc Soler krijgt eindelijk loon naar werken

Wie anders dan Wout van Aert? Na zijn eerste vroege val toonde hij zich nog veerkrachtig door toch mee te sluipen in de juiste ontsnapping. Bij een volgende smak zat zijn Vuelta er op. En dat terwijl hij een gouden zaak deed voor de bolletjestrui vandaag en al zeker was van groen in Madrid. Het noodlot besliste er anders over en de zware pijn verbijtend na zijn knal op de rotswand verdween Van Aert uit koers.

morgen

Zonder toetje in Madrid, waar we dit jaar eindigden met een tijdrit, volgt de laatste kans voor de snelle mannen al in rit 17. In Santander is de finale zo vlak als je maar vindt in Spanje, in het middenrif liggen wel nog twee bergjes. Kaden Groves en co. zullen deze kans niet uit handen willen geven.