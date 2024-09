Sobere Groves neemt groen Van Aert over, bergtrui Vine: "Zag het niet meer zitten om tegen Wout te sprinten"

Niet de manier waarop ze het gewild hadden. Kaden Groves (groen) en Jay Vine (bolletjes) namen de puntentrui en de bergtrui over van de onfortuinlijke Wout van Aert na diens harde smak en opgave. Beiden baalden over de manier waarop. "Ik zag het niet meer zitten om tegen Wout te sprinten voor de bergpunten", klonk het eerlijk bij Vine.

Op de rode trui van Ben O'Connor na kregen alle klassementen een nieuwe leider na rit 16, vooral door het uitvallen van Wout van Aert.

Zijn groene puntentrui was praktisch al binnen, hij moest enkel Madrid nog halen. Voor Kaden Groves was het dan ook een grote verrassing dat hij op het podium verwacht werd.

"Wout had een overtuigende voorsprong en voor de start van de Vuelta wist ik al dat hij meer dan waarschijnlijk groen zou winnen", was de Australiër eerlijk.

"Ik weet niet wat er precies gebeurd is, enkel dat hij opgegeven heeft. Dit is een vrij dramatische manier om de groene trui over te nemen."

Eenzelfde geluid bij zijn team Alpecin-Deceuninck op X. "Dit is niet de manier waarop we het gewild hadden. Bovenal wensen we Wout een spoedig herstel", klonk het.