Ben O'Connor vergist zich bij podiumceremonie en krijgt een boete van de Vuelta-jury

De Spaanse bankrekening is weer een beetje gevuld. Ben O'Connor behield nipt zijn leiderstrui op Lagos de Covadonga en liet lang op zich wachten voor de podiumceremonie. Wat bleek: de Australiër had zich vergist van locatie en werd door de jury bedankt met een geldboete.

Ben O'Connor leek zijn rode leiderstrui te verspelen op Lagos de Covadonga, maar de Australiër bewaart nog 5 seconden op Primoz Roglic.

Bij de podiumceremonie was er geen spoor van O'Connor. Had de kopman van Decathlon-AG2R zich misrekend? Dacht hij dat hij zijn rode trui kwijt was en was hij al afgedaald richting ploegbus naar de voet van de slotklim?

Neen, zo meldde zijn ploeg aan journalist Daniel Friebe. O'Connor wist dat hij een verse rode trui moest afhalen, maar dacht dat de podiumceremonie aan de voet van de klim was, zo'n 15 kilometer verderop.

Met de auto werd hij naar de finish teruggebracht, maar omdat O'Connor niet tijdig op het appel was verschenen, kreeg hij een geldboete van 1.000 Zwitserse frank en een aftrek van 20 UCI-punten.

In deze Vuelta is de jury bijzonder vrijgevig bij het uitschrijven van boetes.