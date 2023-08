Tobias Foss, de onzichtbare wereldkampioen tijdrijden: "Noem hem geen onehitwonder"

Uiteraard zullen wielerliefhebbers meteen het juiste antwoord geven op de vraag wie in 2022 wereldkampioen tijdrijden werd in Wollongong. Maar wie polst naar wat de verrassende Noorse winnaar sinds die superdag gepresteerd heeft, zal een kort antwoord krijgen. 2023 is min of meer een annus horribilis geworden voor Tobias Foss, bij wie corona de vloek van de regenboogtrui wél deed gelden.

"Huh? Foss?" Het gezicht en de reactie van Remco Evenepoel ging in september vorig jaar viraal. De bronzen medaille van de tijdrit kon zijn ogen en oren niet geloven toen hem werd verteld wie de regenboogtrui had veroverd. Gezien zijn jeugdpalmares was Tobias Foss zeker een man voor de top 10, maar dat hij vriend en vijand zou verbazen in Australië? Dat had ook de minzame Foss zelf niet verwacht. "Ik had de code van een goede tijdrit al even gekraakt. Ik haalde het hele seizoen een goed basisniveau en eindigde altijd in de top 10", blikte Foss gisteren op de website van Team Jumbo - Visma terug op de aanloop naar zijn moment de gloire.

Ik heb er enorm van genoten en ben heel dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Het was een levensveranderende ervaring voor mij en mijn familie. Tobias Foss over zijn jaar als wereldkampioen tijdrijden

"Als je op een WK dan zo’n superdag hebt als ik had, dan is alles mogelijk. Ik ben enorm dankbaar dat het me gelukt is.” Zo'n superdag heeft Foss sindsdien niet meer meegemaakt. Al zeker niet op zijn tijdritfiets. 2e in de Chrono des Nations eind 2022, 5e in de Algarve, 2e en 8e in Romandië en 9e in Polen: het zijn geen tijdritresultaten die je aan een regenboogtrui zou toeschrijven. Foss: "Ik heb er enorm van genoten en ben heel dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Het was een levensveranderende ervaring voor mij en mijn familie. De eerste keer dat ik de trui kon aandoen op training was heel speciaal." Maar spetterende prestaties zaten er niet in. "Ik heb inderdaad niet kunnen winnen. Ik heb mijn niveau gehaald in de tijdritten die ik reed, maar het was geen makkelijk seizoen." "Nadat ik in Romandië covid had opgelopen, heb ik een maand niet kunnen trainen. Ik miste daardoor ook de Giro d’Italia. Dat was echt geen makkelijke periode."

"Tobias zag het ludieke in van de reactie van Remco Evenepoel"

"Het is inderdaad een ontgoochelend seizoen geweest", zucht ook Magnus Aare, reporter bij de Noorse zender TV 2. "Die coronabesmetting heeft zijn seizoen verknald en hij heeft echt afgezien." "Eigenlijk was ook 2022 een matig jaar, maar op die ene dag in Australië kwam alles perfect samen. In Noorwegen houdt niemand er rekening mee dat Foss zichzelf straks opvolgt. En Remco ook niet, zeker?", lacht de Noor. Ook de winnaar had de verbazing bij Evenepoel natuurlijk gezien. "Tobias voelde zich zeker niet beledigd, hoor. Hij zag er zelfs het ludieke van in." "Tobias heeft dit jaar vooral geprobeerd om aan te tonen dat hij geen eendagsvlieg is in dit werk. Hij voelt die druk sowieso. Dat is altijd al een beetje een manco bij hem geweest." "Enkele jaren geleden liet hij zijn fiets zelfs even aan de kant. Hij worstelde met zichzelf en die verwachtingen. Dat is een factor waar hij aan moet blijven werken." "Maar ik vind het wel te streng om hem te bestempelen als een onehitwonder. Iedereen weet dat hij nog zal presteren."

"Voor Uno-X is hij te duur, transfer naar Ineos is onzeker"

Op welk domein zal dat dan gebeuren? Tobias Foss won de Ronde van de Toekomst in 2019 en werd 9e in de Giro van 2021. Journalist Magnus Aare: "Ik denk dat hij zich in zijn carrière meer zal specialiseren in het werk tegen de klok. Met een sterke tijdrit kan hij ook scoren in de rittenkoersen van één week." "Grote rondes, dat experiment is op die Giro na niet goed uitgedraaid. Er is geen bevestiging gekomen." De volgende stappen zal Foss niet zetten bij Jumbo-Visma. "Klopt, hij verlaat de ploeg. Uno-X werd genoemd, maar hij is te duur. Het leek Ineos te worden, maar ook dat is wat onzeker geworden."

Ik denk dat hij zich in zijn carrière meer zal specialiseren in het werk tegen de klok. Met een sterke tijdrit kan hij ook scoren in de rittenkoersen van één week. journalist Magnus Aare over landgenoot Tobias Foss

Maar dat Foss straks kan onderhandelen met een nieuwe tijdrititel, lijkt onwaarschijnlijk. "En toch praat hij al maanden over dit WK. Hij is zelf hoopvol, hoor", weet de journalist. Foss lijkt dat te bevestigen: "Ik heb vertrouwen in mijn vorm: ik zal er wel staan. Het parcours is golvend en niet te technisch. De lange afstand ligt me. Ook al is het niet meer op mijn fiets in de regenboogkleuren, ik kijk ernaar uit." Misschien is Foss' vader wel de ideale waardemeter. Vorig jaar zette hij 5 euro in op een stuntzege van zijn zoon in Australië. Een miljardair is hij niet geworden met zijn winnend lot, maar misschien slaat de familie Foss straks toch weer twee vliegen in één klap.

Tobias Foss verandert straks van ploeg.