Wout van Aert over mijlpaal, rol op WK en zelfs crossseizoen: "Hier was ik naar op zoek, maar denk dat ik nog beter kan"

ma 2 september 2024 15:35

Sporza Daily is terug van (even) weggeweest en dat kan je zeker ook zeggen over Wout van Aert (29). In de Vuelta lijkt hij helemaal herboren met 3 ritzeges als overtuigend bewijsmateriaal. Van Aert maakte tijdens de laatste rustdag van de Ronde van Spanje tijd voor onze podcast. "Ik moest gewoon de logica respecteren."

3 ritzeges, 3 keer tweede, een derde plaats en eigenaar van de puntentrui en het bergklassement. Je zou voor minder glimlachen. Toch, Wout van Aert? "Ja, de Vuelta is voorlopig een supersucces", vertelt hij in Sporza Daily. Van Aert raast als een wervelwind door Spanje na een jaar dat vooral gekleurd was door tegenslag. "Ik heb niet getwijfeld voor deze Ronde van Spanje. Net voor de Vuelta voelde ik me al goed. Ik had goed gereden op de Spelen en ook op training voelde ik dat ik goed uit de Tour was gekomen." "Ik had er heel veel zin in en dat zie je ook", geeft de veelvraat aan. Van Aert is bijzonder gulzig in deze Vuelta. "Of het allemaal lukt, daar moeten we de slotweek nog voor afwachten. Maar het gaat inderdaad heel goed en ik amuseer me heel erg. Dan gaat alles net iets makkelijker."

Deze zomer heb ik waarschijnlijk ook nog de Tour nodig gehad om een stap vooruit te zetten. Het is eigenlijk gewoon de logica die ik moest respecteren. Wout van Aert

Van Aert staat er weer. Heeft hij een verklaring voor zijn terugkeer nadat zijn voorjaar in het water was gevallen? "Neen", antwoordt hij. "Ik denk gewoon dat ik tijd nodig had." "In de eerste plaats had ik zelf mijn blessures een beetje onderschat. Ik dacht dat ik snel zou terugkeren, maar ik kwam er gauw achter dat het niet zo vlot zou gaan." "Deze zomer heb ik waarschijnlijk ook nog de Tour nodig gehad om een stap vooruit te zetten. Het is eigenlijk gewoon de logica die ik moest respecteren." Her en der wordt al de vergelijking gemaakt met de Van Aert van pakweg 2022. "Ik denk niet dat ik op mijn best ben", nuanceert hij zelf. "Ik heb al lichter gestaan en ik heb al beter bergop gereden. Maar ik ben beter dan de afgelopen maanden en ik leun ook dichter aan bij mijn voorjaarsniveau van voor mijn val. Dat is leuk om te voelen en is ook belangrijk voor de toekomst." "Maar ik denk dat ik nog beter kan. Hier was ik naar op zoek. Het hoofddoel van deze Vuelta was winnen en ik hoopte dat ik vertrokken zou zijn als het in het begin al raak zou zijn. Dat blijkt nu ook."

Mijlpaal van 50 zeges

Wout van Aert won de voorbije weken al 3 ritten. Zijn persoonlijke zegeteller staat nu op 49. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat deze week een 50e overwinning in zijn mandje kan belanden. "Vroeg of laat zal die 50e wel vallen. Er zijn deze week nog enkele kansen en dankzij mijn ritzeges kan ik vrijuit koersen." Is Van Aert zelf bezig met die mijlpaal? "Men heeft het me onlangs verteld en toen schrok ik er even van. Het is dus niet zo dat ik zelf de tel bijhield. Eerlijk: het betekent niet zo veel. Ik hoop vooral dat het niet stopt bij 50." Volgens José De Cauwer zal Van Aert in deze Vuelta nog zeker een zege boeken. Zelf lonkt hij naar de sprintkans van woensdag en heeft hij ook donderdag en de slottijdrit aangestipt. "Of ik ook voor het bergklassement ga? Ik sta er nog steeds goed voor, al heeft Jay Vine me wel bijgebeend." "In de eerste helft van deze week zal ik me focussen op ritwinst. Als ik daarna nog goed sta in de bergstand, dan kijk ik of ik er een gooi kan naar doen. Maar makkelijk zal het niet zijn."

WK als underdog

Na de Vuelta leeft Van Aert toe naar de EK-wegrit (15 september) en de WK-wegrit (29 september). Tijdens het EK in Limburg is hij een van de speerpunten. Die status kleeft ook op Jasper Philipsen, met wie het in de Tour de France tot een akkefietje kwam. "Neen, ik heb Jasper nog niet gesproken. Ik ben in deze Vuelta met de koers bezig. Ik denk dat een gesprek nog wel op de planning staat, ja." Daarna kijkt Van Aert naar Zürich, al heeft hij al laten uitschijnen dat die omloop te zwaar zou zijn voor zijn capaciteiten. Misschien denkt hij daar met zijn Spaanse benen intussen anders over? "Je moet naar het parcours en de tegenstand kijken. Tegenover veel jongens zou een zwaar parcours goed zijn voor mij, maar mannen zoals Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zullen het me moeilijk maken. Zij hebben zeker een streep voor." "Het wordt een WK in een underdogrol", aldus Van Aert, die na de Vuelta vooral even thuis op adem wil komen. "Met een paar goeie trainingsblokken kan ik dan na het EK met een fris hoofd naar Zürich afzakken." Om in de winter dan weer het veld in te duiken? "Ik denk er wel eens aan, ja", gniffelt Van Aert. "Maar ik heb nog geen specifieke planning. Ik wil mijn seizoen rekken tot begin oktober en na mijn rustperiode zie ik wel hoe we de winter aanpakken."