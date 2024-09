Renaat en José verwachten veel van de derde Vueltaweek: "Het verhaal van Ben O'Connor is geschreven"

ma 2 september 2024 06:57

Renaat en José blikken vooruit naar de derde week in de Vuelta.

Een derde week van de Ronde van Spanje waarin nog heel veel mogelijk is, maar niet alles. Ben O'Connor begint nog steeds in de rode trui aan die laatste zes ritten. Renaat Schotte en José De Cauwer kijken in hun glazen bol en zien dat "O'Connor de Vuelta niet alsnog kan winnen" en dat "Van Aert zijn 50e profzege zal pakken."

Renaat: "Krijgen we in de derde week nog een spannende strijd te zien in deze Ronde van Spanje?" José: "Het zal wel zijn. Beetje bij beetje zijn ze de voorsprong van Ben O'Connor aan het wegknabbelen. Meer en meer denk ik dat zijn verhaal geschreven is."

Of O'Connor de Vuelta alsnog kan winnen? Nee. José De Cauwer

Renaat: "Hoelang zie je zijn sprookje nog duren?"

José: "Als hij podium rijdt, is dat eigenlijk nog steeds een sprookje voor hem. Het is niet dat hij door het ijs zakt, maar ze pakken tijd, op tijd, op tijd. Of hij alsnog kan winnen? Nee."

De rug van Roglic

Renaat: "Mogen de Spanjaarden dromen van een eindwinnaar met Enric Mas of Mikel Landa?" José: "Je ziet Mas aangaan en denkt dan: "sterk", maar op het einde is Primoz Roglic daar toch weer. Landa heeft ook gedaan wat hij kon." "Maar nee, Roglic is en blijft de man met het grootste palmares. Als die rug het blijft houden ..." "Er is nog heel veel. De rode trui en het podium staan absoluut nog niet vast, en ook de bolletjestrui en de jongerentrui nog niet. Enkel het groen staat vast."

Wout van Aert begint als eigenaar van de bergtrui aan de derde week.

Nog 3 sleutelritten én 3 ritten voor Van Aert

Renaat: "Normaal heeft Roglic in die slottijdrit ook altijd de bovenhand op O'Connor. Maar zover zijn we bijlange na nog niet." José: "Er is nog die rit van dinsdag naar Lagos de Covadonga en die van vrijdag met steile aankomsten bergop van 15%. Zaterdag volgt dan nog een koninginnenrit van 4.700 hoogtemeters." Renaat: "De rit naar Cuitu Negru heeft ons vanalles laten zien, maar we zijn niet 100% wijzer geworden wat Madrid betreft." José: "Goh, je ziet nu toch al drie dagen dat O'Connor tijd verliest op het moment dat het moet gebeuren. Hij moet oppassen dat hij op de rustdag ook geen tijd verliest, maar dat zal niet gebeuren."

Van Aert zal nog drie keer meedoen voor de knikkers. Zijn 50e profzege komt er deze week. José De Cauwer

Renaat: "In welke etappes zal Wout van Aert meedoen voor de knikkers?"

José: "Nog drie keer. In de ritten zonder aankomst bergop en in de tijdrit. Zijn 50e profzege komt er deze week."

Renaat: "Wat ga je doen als hij de bergtrui verovert?"

José: "Dan zullen we er eentje op drinken. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik zou het graag hebben dat hij die wint, maar niet dat hij daar te veel energie in steekt. Ik zie grotere doelen."