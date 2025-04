De regenboogtrui was deze middag te bewonderen in de Hel. Tadej Pogacar laat niets aan het toeval over en verkende nog een laatste keer de belangrijkste kasseistroken voor zijn debuut. In het spoor van de boomlange Nils Politt, bijgenaamd "de giraf", dokkerde de wereldkampioen over de stenen van onder meer het Bos van Wallers.