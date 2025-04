Dat zal titelverdediger Mathieu van der Poel graag horen: UCI maakt nieuwe locatie voor WK gravel bekend

Gianni Vermeersch en Pauline Ferrand-Prévot waren de eerste wereldkampioenen gravel in Veneto in 2022, Matej Mohoric en Katarzyna Niewiadoma waren een jaar later in de provincies Treviso-Veneto de besten. Vorig jaar in Vlaams-Brabant was het Nederland boven in Vlaanderen met Mathieu van der Poel en Marianne Vos.



De voorbije jaren won gravel enorm aan populariteit. Het WK zal ook dit jaar openstaan voor zowel profs, als recreanten van alle leeftijden en niveaus.



Via de UCI Gravel World Series krijgt iedereen de kans om zich te kwalificeren. Eind 2024 vonden de eerste kwalificatiewedstrijden al plaats, maar tot oktober 2025 zijn er wereldwijd nog meer dan 30 kwalificatieraces.



In Nederland is er de Marly Grav in Valkenburg op 11 mei en de Gravel One-Fifty in Peize op 12 juli, in België is er de Houffa Gravel in Houffalize op 30 augustus.



Golazo beheert sinds 2022 de organisatie van de UCI Gravel World Series en verlengde onlangs dat contract tot 2030. Het organiseerde ook het EK 2023 in Oud-Heverlee en het WK 2024 in Vlaanderen.