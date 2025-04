Aangeslagen Wout van Aert bijzonder streng voor zichzelf: "Voor één keer aan mezelf gedacht, dat valt niet goed te praten"

kalender wo 2 april 2025 17:13

Van opsteker naar enorme opdoffer. Wout van Aert reageerde bijzonder aangeslagen na de weggegeven zege in Dwars door Vlaanderen. In een eerste reactie nam de kopman van Team Visma-Lease a Bike de schuld voor het verlies volledig op zich. "Dit is niet wie ik ben", klonk het.

Een hele koers lang liep alles perfect voor Wout van Aert.



De kopman van Team Visma-Lease a Bike leek op weg naar de gedroomde vertrouwensboost toen twee ploegmaats hem richting de finish van Dwars door Vlaanderen piloteerden.



Alleen zorgde Neilson Powless nog voor een onwaarschijnlijke domper op het feestje. Van Aert bleef achter met een bijzonder zure tweede plaats en was zichtbaar aangeslagen. "Als je met 4 voorop bent, van wie 3 van ons team, maak je altijd een fout als je niet wint", vertelde hij in een eerste reactie.



Vervolgens sloeg Van Aert mea culpa.

"Ik ben volledig verantwoordelijk voor dit verlies", klonk het hard voor zichzelf. "Ik maakte de keuze om alles op de sprint te zetten. Ik vroeg aan de ploeg om de finale te controleren en me naar de streep te brengen. Ik was er echt van overtuigd dat ik de sprint zou winnen. Maar toen verkrampte ik - Powless was sterker." "Ik was zelfzuchtig in de finale", ging Van Aert verder. "Ik wou de zege zó graag... Zeker na alle kritiek die ik heb gekregen en de pech die ik heb gekend vorig jaar. Voor één keer dacht ik daardoor aan mezelf. (zucht) Dat is een enorme fout. Het is ook niet wie ik ben. Ik ben extreem ontgoocheld."

Ik heb het te makkelijk opgenomen en speelde hoog spel. Dat kan je niet goedpraten. Wout van Aert