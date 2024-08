Belgian Cats maken zich op voor kwartfinale tegen Spanje: "Druk zal groot zijn om beter te doen dan Tokio"

Vanmiddag om 14.30 uur kijken de Belgian Cats Spanje in de ogen. Kunnen Emma Meesseman en co. zich plaatsen voor de halve finales op de Olympische Spelen? Onze commentatoren Christophe Vandegoor en Hanne Mestdagh blikken vooruit op de heruitgave van de EK-finale.

Vorig jaar in de EK-finale was Kyara Linskens de MVP. Staat ze ook nu op tegen Spanje?

Mestdagh: "Vooral de genaturaliseerde Megan Gustafson. Zij zal ongetwijfeld starten tegenover Kyara Linskens . Gustafson is een harde werkster, die makkelijk scoort en veel rebounds pakt. Alba Torrens? Haar impact is kleiner geworden, maar ze heeft nog altijd veel ervaring."

Vandegoor: "Het is een open deur intrappen, maar de sleutel ligt eerst en vooral bij Emma Meesseman . Zij zal ongetwijfeld opnieuw op hoog niveau presteren. Dat is meteen ook de achilleshiel: het mag niet alleen Emma zijn. Er moeten meerdere speelsters opstaan, zoals Ramette dat deed tegen Japan. Je moet kunnen rekenen op 4 à 5 speelsters die vlot gaan scoren."

Julie Vanloo zoekt ook nog wat naar de juiste afstand van achter de driepuntlijn.

Mestdagh: "Dat gevaar hebben we wel nodig. Zeker als Spanje met 2 of 3 gaat verdedigen op Emma, dan moet je klaar zijn achter die driepuntlijn. Voorlopig vallen ze voor Julie niet zoals we gewoon zijn, maar dit is een nieuwe match. Tegen Spanje kan het wel het geval zijn."

Hoe doet België het in de breedte tot nu toe?

Vandegoor: "Ik vind dat Becky Massey het tot nu toe heel goed gedaan heeft. Lisowa begon moeizaam aan het toernooi, maar leek er tegen Japan door te komen. De rotatie van de bondscoach blijft wel beperkt tot 8 à 9 speelsters. Een Munguna bleef bijvoorbeeld op de bank. Tegen Spanje zullen we een collectieve prestatie nodig hebben, ook van de bank. Iedereen zal boven zichzelf moeten uitstijgen."

Mestdagh: "Elise Ramette is ook gegroeid in het toernooi. Haar eerste match was moeilijk, maar de match tegen Japan zal haar vleugels gegeven hebben. Het hoeft niet te stoppen voor haar. Ze moet voortbouwen op die match tegen Japan en met dat vertrouwen in de kwartfinales staan."