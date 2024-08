Sporza Daily ziet dat Red Panthers "zomaar in de finale kunnen staan": "Ze hebben niets te verliezen"

di 6 augustus 2024 06:06

De Red Panthers staan in de halve finales op de Olympische Spelen. Daarin wacht woensdag China. Bij Sporza Daily analyseerde ex-Red Panther en cocommentator Sofie Gierts de wedstrijd tegen Spanje en de kansen op een finaleplaats. "Op papier speel je liever tegen China dan tegen Nederland of Argentinië."

Ze hebben er hard voor moeten zwoegen, maar na een spannende wedstrijd tegen Spanje staan de Red Panthers in de halve finales op de Olympische Spelen. Het duurde lang voor de Panthers de ban konden breken, maar met 2 doelpunten van Marien en Englebert sloegen de Panthers Spanje toch tegen het canvas.



Sofie Gierts is zelf voormalig Red Panther en beleeft het toernooi nu als cocommentator. "Het is fantastisch. Ze hebben de afgelopen jaren een enorme inhaalrace gemaakt en daar zie je nu het resultaat van", vertelde ze bij Sporza Daily.



De Red Lions verloren hun kwartfinale ietwat verrassend van Spanje. De Panthers wilden een dergelijk scenario vermijden.



"Misschien was het voor de Panthers wel goed wat de Lions is overkomen. Op die manier hebben ze de Spanjaarden niet onderschat en zijn ze met de juiste mindset gestart."



Groene kaart als hulpmiddel

Toch duurde het lang vooraleer ze op voorsprong kwamen. "Dat was de verdienste van Spanje." "Ze wilden traag hockeyen en hielden de ruimtes klein waardoor het fysieke spel van de Panthers er niet goed uitkwam. Maar het technisch verfijnde Spanje was niet gevaarlijk en dat zagen ze zelf ook."



"Spanje zette overal een dubbele verdediging neer, dus het was geen toeval dat de Panthers net scoorden toen de Spanjaarden met een vrouw minder speelden door een groene kaart. Na die goal waren de remmen los en konden ze bevrijd spelen."

Charlotte Englebert is een echte gamechanger. Sofie Gierts

Vrijwel onmiddellijk na het eerste doelpunt viel het tweede al via strafcorner. "De coaching staff heeft daar goed werk geleverd. Met zo'n strafcorner zijn ze dag en nacht bezig door de tegenstander te analyseren en de ruimte te vinden."



"Op zich was die strafcorner wel makkelijk om uit te lopen, maar het was zo onverwacht. En ook nog eens prachtig afgewerkt door Englebert. Zij is echt een gamechanger die het verschil kan maken. Zij toont op dit toernooi dat ze de komende jaren bij de topspeelsters zal horen."



Nu wacht China als laatste hindernis voor de finale. "Dat is een haalbare kaart, maar ze zitten toch ook maar mooi in de halve finales. Dus makkelijk zal het zeker niet worden. Maar op papier speel je toch liever tegen China dan tegen Nederland of Argentinië."



"De Panthers hebben niets te verliezen, dus ik hoop dat ze vrank en vrij zullen spelen. En als ze dat tikkeltje geluk met zich mee hebben, kunnen ze zomaar in de finale staan."



De Panthers spelen hun halve finale tegen China woensdag om 19 uur.