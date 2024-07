Laten Evenepoel en Pogacar bromance nu ook spreken tijdens de koers? "Hij had Remco graag meegepakt"

"Vandaag was hun band ook wat te zien tijdens de rit", merkt Pauwels op in de podcast. "Toen Pogacar had aangevallen en over de top van de Col du Noyer kwam, zag je hem een aantal keer achterom kijken."

"Evenepoel en Pogacar zijn twee handen op één buik, hé", was het ook Serge Pauwels opgevallen. "We hebben die beelden gezien van de winegums die na de finish gedeeld werden en waar ze onder elkaar wat mopjes maakten."

"Evenepoel was op een bepaald moment echt heel dicht bij Pogacar, maar in die voorlaatste haarspeldbocht naar rechts verloor hij net een beetje terrein."

"Als het enigszins had gekund, had hij Evenepoel graag meegepakt, hoor", zag onze analist aan de houding van Pogacar.

Ook los van de vriendschap met Pogacar blijft Evenepoel indruk maken in deze Tour. "En je kwam hem op weg naar de auto nog even tegen, hé", merkt Christophe Vandegoor op. "Wat zei hij?"

"Ik heb hem gewoon proficiat en succes gewenst", laat Pauwels weten. "Maar hij zag er gewoon heel goed uit. Hij is echt in topvorm en dat is ook wat we hoorden van vader Evenepoel vandaag."

"We hebben hem gevraagd hoe het gaat met Remco. Zijn blik verraadde dat Remco nog iets van plan is en dat het nog niet gedaan is. Hij voelt zich goed en is nog strijdvaardig."

"Hij is uiteraard heel blij met de plek waar hij nu staat, maar hij durft ook nog omhoog te kijken. Dat durf ik met hem mee te doen na vandaag", stelt Pauwels.

"Dit is een liefdesverhouding: de Tour en Remco Evenepoel", besluit Vandegoor.