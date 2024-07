Renaat en José merken steeds meer vertrouwen bij Evenepoel: "Hij durfde zelfs aanvallen zonder zijn metertje"

wo 17 juli 2024 20:02

Remco Evenepoel blijft maar hoge ogen gooien in deze Tour de France. Na zijn tactische aanpak van de eerste twee weken trok onze landgenoot vandaag zelfs alleen ten strijde. En dat leverde hem een kleine bonus op. "Maar de morele overwinning is veel belangrijker dan die 10 seconden."

Renaat Schotte: "José, een knettergekke etappe vandaag. Carapaz wint na een rit waarin het nooit stilviel. Geen seconde rust." José De Cauwer: "Geen seconde, nee. De rit van vandaag beschrijven? We gaan er niet aan beginnen. Het was een en al tempo. Rijden, rijden, rijden. Groene trui, geen groene trui, mannen die wegrijden en dan toch niet weggeraken. We zagen heel wat sterke renners voorin." "Uiteindelijk dan toch 48 renners die weggeraken. Met daarbij niemand van het klassement, maar wel veel mannen met het nummer 1. Vooral van ploegen die nog hun Tour willen redden. En daar is er eentje in geslaagd." Renaat: "Hoe hard gun je het Carapaz?" José: "Heel hard. Het is een heel kleurrijke renner. Iemand die altijd alles geeft en die de nieuwe mentaliteit van het wielrennen heeft. Chapeau." Renaat: "Hebben we gekeken naar de man die mogelijk de Supercombatif wordt in deze Ronde van Frankrijk?" José: "Dat zou best kunnen. Vooral gezien zijn status. Het is altijd mooi dat er zo iemand Supercombatif wordt. Hij is uittredend olympisch kampioen. Het zou voor hemzelf en voor de Tour een hele mooie bekroning zijn. En misschien ook wel terecht."

Prestaties die niet kunnen

Renaat: "Bij de favorieten pakt Evenepoel wat seconden terug op de grote twee. Wat betekent dat?" José: "Dat Pogacar de rode loper heeft uitgerold met zijn sprong. Wat wel mooi was, is dat Remco het aandurfde om niet te kijken op dat metertje. Hij was bijna boven en ging toch vol aan." "We hebben al gezien de voorbije dagen dat de ritten gewonnen worden met prestaties die niet konden. Ik bedoel: het metertje zegt dat het niet kan. Maar er worden uiteindelijk zulke hoge wattages getrapt dat het wel kan." "Het wordt dus almaar beter en beter. Voorlopig heeft Remco zich altijd aan dat metertje gehouden, van: ik mag niet. Vandaag is hij erover gegaan." Renaat: "Denk je dat hij nog momenten zal hebben waarop hij zegt: "Wattagemeter, foert"?" José: "Dan moet hij uitgedaagd worden. Hij gaat dat niet zelf uitlokken, maar misschien als er een moment komt zoals vandaag, waarbij Vingegaard toch wat gered wordt door de vooropgestuurde renners." "Wat eigenlijk heel mooi is, hé. Want dat hebben ze bewust gedaan bij Visma-Lease a Bike. Die ploegtactiek is geweldig goed verlopen. Daardoor hebben Remco en misschien ook Pogacar een beetje minder tijd kunnen pakken." "Maar de morele overwinning is veel belangrijker dan die 10 seconden."

Hoe meer tekenen we zien van de finale, hoe belangrijker de tijdrit lijkt te worden. José De Cauwer

Renaat: "Die barstjes in het pantser van Vingegaard ... Mogen we dat doortrekken naar de Alpenetappes en zit er daar potentieel nog meer tijdverlies aan te komen?" José: "Ik zou denken van niet. Omdat het Vingegaard is en omdat we naar 2.700 meter gaan. Dat zijn in principe zijn sterke ritten, het is moeilijk om daar na vandaag plots mindere ritten van te maken. Dat zou niet logisch zijn." "Maar ik kijk met bewondering naar wat we nog gaan krijgen. Ik heb een paar dagen geleden gezegd dat de Tour begonnen was. We zijn nu dus volop bezig. We gaan richting finale en hoe meer we die tekenen van de finale zien, hoe belangrijker de tijdrit lijkt te worden."

Glazen bol van José

Renaat: "Elke dag laten we het arendsoog van José spieden naar een detail. Maar vandaag kwam je waarschijnlijk arendsogen tekort?" José: "We hebben een heel goeie De Plus gezien. Een heel goeie Remco Evenepoel ook, die met meer en meer vertrouwen kan rondrijden. Ik was er voor de Tour al van overtuigd dat hij die eerste twee weken aankon." "Dat hij die tijdrit zou winnen, dat moest natuurlijk nog altijd gebeuren, maar was zeker een mogelijkheid. Maar nu is hij stilaan écht aan het verbazen. We zitten in de laatste week, er wordt volop gekoerst en hij blijft er fris uitzien. Dat opent enorme perspectieven naar de toekomst toe."

Ik had Mathieu van der Poel aan het begin van de Tour al aangeduid voor de rit van morgen. José De Cauwer

Renaat: "Morgen Gap-Barcelonnette. Dat is een etappe waarvan iedereen zegt dat ze op het lijf geschreven is van Van der Poel. Is dat ook zo?"

José: "Ik had hem aan het begin van deze Ronde alvast aangeduid bij die rit.

Renaat: "Zoals je voor vandaag ook Carapaz had opgeschreven."

José: "Absoluut. En dat is niet omdat ik hem in de kopgroep had zien zitten. Hij stond er al op. Ik heb dat vorige week gedaan bij Mathieu van der Poel."

"Maar daar moet ik onmiddellijk bijzeggen: normaal staan daar ook Mads Pedersen en Wout van Aert, die vandaag een hele zware rit achter de rug heeft. Ik zou er nog Stuyven durven bijzetten."

"De olympische selectie doet het ongelooflijk goed. Maar alles wat klassieker is, goed is en nog iets moet tonen, staat op mijn lijstje. Na morgen is het alleen nog voor de klimmers, dan mag je geen 75 kilogram meer wegen."