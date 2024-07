Richard Carapaz krijgt loon naar werken na uitputtingsslag, Remco Evenepoel pakt 12 seconden op Jonas Vingegaard

wo 17 juli 2024 16:51

Een hoogdag in het geel had hij in het begin van deze Tour de France al meegemaakt, vandaag hebben Richard Carapaz en EF-EasyPost eindelijk een verdiende beloning gekregen voor hun aanvalshonger van de voorbije weken. Na een dollemansrit op weg naar Superdévoluy rondde de olympische kampioen een solo van 13 kilometer af, goed voor zijn allereerste ritzege in de Tour. Bij de favorieten werd een voetzoeker van Tadej Pogacar geneutraliseerd, waarna Remco Evenepoel als (morele) winnaar kwam uit het steekspel bij de podiumbezetters.



De 17e rit van de Tour de France in een notendop Winnaar van de dag (1) Olympisch kampioen Richard Carapaz mag zich na ritwinnaar in de Giro en de Vuelta nu ook Tourritwinnaar noemen. Hij versnelde op het juiste moment en liet alles en iedereen achter. Winnaar van de dag (2e) Voor Remco Evenepoel zal het vooral een mentale opsteker zijn. Met deze tijdswinst toont hij dat de 2e plaats nog niet buiten bereik is. Hij komt nu op minder dan 2 minuten van Jonas Vingegaard. Statistiek Tadej Pogacar blijft de heerser in de Tour de France. Voor de 36e keer is hij na een Tourrit leider in het algemeen klassement. Daarmee komt hij de top 10 binnen in dat lijstje. De 25-jarige Sloveen hoort nu al bij de allergrootsten. Morgen De 18e rit is op papier wederom eentje voor de vluchters. Onderweg liggen 5 hellingen van 3e categorie. Finishen doen de renners na een oplopende finale in Barcelonnette.

Talloze aanvalspogingen

En of er interesse was om in de vlucht te zitten. Kilometers aan een stuk werd er slag om slinger gedemarreerd. De zo goed als vlakke wegen zorgden voor een heel lange strijd. Na meer dan een uur reden 4 renners weg: Tiesj Benoot, Bob Jungels, Romain Grégoire en Magnus Cort. Erachter viel het zeker niet stil. Poging na poging mislukte. Op iets meer dan 50 kilometer van de streep reden maar liefst 48 renners dan toch weg. Het peloton liet begaan en zo waren er nog een 50-tal kanshebbers voor de zware finale. De samenwerking was wel zoek bij de achtervolgers. De achterstand ten opzichte van de vier vluchters werd bijna 2 minuten.

Carapaz steekt erbovenuit

Bergop ging het wel snel achteruit met het verschil. Op de Col du Noyer (7,6 kilometer aan 7,9%) sprongen er in een mum van tijd van groep 2 naar groep 1. Simon Yates liet er geen gras over groeien en sprong meteen weg vooraan. In zijn zog kwamen ook Richard Carapaz en Stephen Williams. Die laatste moest wel passen. Carapaz kwam bij de Brit en nog voor de top van de Col du Noyer ging hij in z’n eentje verder. Yates vocht nog even, maar zag de achterstand oplopen. Richting skioord Superdévoluy viel Carapaz niet meer stil. De Ecuadoraan wint voor het eerst in zijn carrière een rit in de Tour. Op een kleine 2 minuten kwam Laurens De Plus als 4e binnen.

Evenepoel mikt hoger

Van een snipperdag was absoluut geen sprake voor de klassementsmannen. De grote drie sprongen halfweg al mee met wat grote vluchten en op de Col du Noyer ontplofte het helemaal. Leider Tadej Pogacar opende de debatten. Jonas Vingegaard kon niet mee en zag Remco Evenepoel zelfs passeren. Met een beperkte voorsprong kwam Pogacar boven. In de afdaling vonden Evenepoel en Vingegaard elkaar. Samen kwamen ze ook weer bij Pogacar. En nog was de actie niet voorbij. Op de steilste stroken van het slotklimmetje viel Evenepoel aan. Vingegaard en Pogacar reageerden niet. Ondanks de hulp van vluchters Benoot en Van Aert kwamen de twee tenoren niet meer terug. Evenepoel pakte zo 10 seconden op Pogacar, die nog weg sprintte van Vingegaard.

Uitslag Rit 17 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Richard Carapaz 4:06:13 EF Education - EasyPost EFE 2 Simon Yates +37 Team Jayco - AlUla JAY 3 Enric Mas +57 Movistar Team MOV 4 Laurens De Plus +1:44 INEOS Grenadiers IGD 5 Oscar Onley +1:44 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 6 Guillaume Martin +2:36 Cofidis COF 7 Magnus Cort +2:38 Uno-X Mobility UXM 8 Wout Poels +2:39 Bahrain Victorious TBV 9 Jordan Jegat +2:39 TotalEnergies TEN 10 Alex Aranburu +2:39 Movistar Team MOV meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 70:21:27 UAE Team Emirates UAD 2 Jonas Vingegaard +3:11 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Remco Evenepoel +5:09 Soudal - Quick-Step SOQ 4 João Almeida +12:57 UAE Team Emirates UAD 5 Mikel Landa +13:24 Soudal - Quick-Step SOQ 6 Carlos Rodríguez +13:30 INEOS Grenadiers IGD 7 Adam Yates +15:41 UAE Team Emirates UAD 8 Giulio Ciccone +17:51 Lidl - Trek LTK 9 Derek Gee +18:15 Israel - Premier Tech IPT 10 Santiago Buitrago +18:35 Bahrain Victorious TBV meer tonen