Remco Evenepoel is blij met tijdwinst op concurrentie: "Maar ik durf nog niet echt all-in te gaan"

wo 17 juli 2024 17:54

Een sterke Remco Evenepoel liet ook in aanloop naar de Alpen geen barstjes zien. Sterker nog: hij zette Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op de slotklim nog op respectievelijk 10 en 12 seconden. "Misschien had ik zelfs nog agressiever moeten springen, maar het is nog allemaal nieuw voor mij", klonk het bij Evenepoel in de mixed zone.

Een loeihard begin van de etappe zorgde niet alleen voorin, maar ook bij de klassementsmannen voor het nodige vuurwerk vandaag. Op de voorlaatste klim was het Tadej Pogacar die als eerste een bommetje dropte. Remco Evenepoel volgde op enkele meters, Jonas Vingegaard had duidelijk meer moeite. "Ik had het gevoel dat Jonas wat op zijn limiet zat", beschreef Evenepoel achteraf. "Toen Tadej aanging, was ik de enige die min of meer in de buurt kon blijven." "Ik ga niet zeggen dat ik stilviel, want ik reed nog weg van Jonas, maar ik geraakte net niet op het wiel. Ik had net te laat gereageerd. In het stuk afdaling kon ik wel terugkeren met Laporte en Vingegaard." En dan deed Evenepoel de boel zelf nog een keer ontploffen. Aan de voet van de slotklim glipte hij weg, niemand reageerde meteen. "Ik voelde me nog goed en er zat nog iemand voorin", verwees Evenepoel naar Jan Hirt. "In het oortje riepen ze: "Als het stilvalt aan de voet van de slotklim, ga dan meteen". Dat heb ik ook gedaan. En Jan heeft me dan afgezet aan de laatste kilometer, zoals ik gevraagd had."

Ik denk dat Tadej nu wel kon reageren, maar aangezien ik ruim 5 minuten achter hem stond, is er ruimte om mij te laten gaan. Remco Evenepoel