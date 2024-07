Tadej Pogacar lacht met zichzelf: "Ik weet ook niet waarom ik nog aangevallen heb"

Een nieuwe dag in de Tour, een nieuw bommetje van Tadej Pogacar. De gele trui legde op de Col du Noyer nog eens iedereen op de pijnbank. "Even de benen strekken", vertelde de leider, die een pluim op de hoed stak van Visma-Lease a Bike.

Hij heeft het gezien zijn voorsprong niet nodig, maar in de finale schoot Tadej Pogacar toch nog eens een pijl af. "Het was een zeer goeie dag. De start was zoals bij de junioren: 125 kilometer koers", lachte hij.

Op de Col du Noyer kriebelde het duidelijk. "Ik wilde even mijn benen strekken", klonk het nogal plagerig. "Het was een fijne dag."

Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Het zit in het DNA van de Sloveen. "Ik weet het niet, misschien wel."

"Ik weet zelf ook niet meer waarom ik het geprobeerd heb, maar ik ben tevreden. Ik heb 2 seconden gepakt op Jonas (Vingegaard)."

Op Remco Evenepoel verloor hij 2 tellen. "Hij was supergoed en reed een geweldige finale."

"Maar het teamwork van Visma-Lease a Bike was echt goed. Als Jonas niemand voorin gehad zou hebben (Benoot en Van Aert hielpen hem in het slot, red), dan hadden Remco en ik nog meer druk kunnen zetten op hem."

"Het resultaat zou dan misschien anders geweest zijn, maar met zijn team heeft Jonas het heel goed gedaan."