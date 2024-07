69-jarige Pool sterft enkele dagen na aanrijding met rallyrijder Ogier

Sébastien Ogier was op 25 juni het parcours aan het verkennen voor de Rally van Polen toen hij betrokken raakte bij een frontale botsing met een ander voertuig.

De Franse wereldkampioen en een 69-jarige Pool werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ogiers co-rijder Vincent Landais en de passagier van het andere voertuig werden met de ambulance weggevoerd.

Na medische testen mochten ze het ziekenhuis verlaten, maar enkele dagen later is de 69-jarige man onwel geworden en overleden.

"Het was extreem warm en al enkele dagen na de crash, dus we weten niet of de twee iets met elkaar te maken hebben. Een autopsie zal meer duidelijkheid geven", meldt de Poolse politie.

Ogier en zijn co-rijder Landais trokken zich terug uit de Rally van Polen, die afgelopen zondag gewonnen werd door hun vervangers Rovanpera en Halttunen, de regerende wereldkampioen. Ogier is een legende in het rallyrijden en werd acht keer wereldkampioen.