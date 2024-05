Hoofd Belgische trainersopleiding is trots: "Vincent Kompany is nergens bang van"

do 30 mei 2024 09:57

Vincent Kompany heeft zijn UEFA Pro License-trainersdiploma in België behaald. Kris Van Der Haegen, de verantwoordelijke van de Belgische trainersopleiding, is dan ook trots en ziet de nieuwe job van zijn ex-poulain helemaal zitten. "Hij zal samen met René Maric, die samen met Vincent de cursus deed, een dreamteam vormen bij Bayern."

De Ochtend van Radio 1 belde Kris Van Der Haegen in Praag, waar hij als assistent van de Red Flames morgen Tsjechië partij geeft.



Dat Kompany naar Bayern trekt, toont ook het succes van de Belgische opleiding. "Het is een eer voor onze Belgische opleiding dat Vincent voor ons gekozen heeft en zijn opleiding niet in Engeland afgewerkt heeft, waar hij ze wel gestart is."



"Voor alle coaches die met hem samen in de lichting zaten, was het een waar genoegen om zijn ervaring te delen en van elkaar te leren."



Normaal duurt een opleiding 1 jaar en 3 maanden, door covid deed de groep van Kompany er 2 jaar en een paar maanden over.



Als hij trainer van Bayern kan worden, moet hij toch enorm uitgeblonken hebben in die cursus? "Vincent is een uniek profiel", legt Van Der Haegen uit.



"Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Vincent heeft natuurlijke leiderschapskwaliteiten. De manier ook waarop hij deze challenge zal aannemen..."



"Iedereen van de cursus weet dat Vincent van niets bang is. Alles wat op zijn pad komt, gaat hij vol energie en positivisme aanpakken."

Vincent heeft de ideeën rond voetbal. Hoe je die omzet in trainingsvormen, daar is René een genie in. Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen in België

Kompany gaat zijn eigen weg en toonde bij Anderlecht en Burnley dat zijn principes heilig zijn. Zit daar geen negatief kantje aan, is hij niet te koppig?



Van Der Haegen wuift dat weg en legt meteen uit waarom. "Ik heb hem een foto gestuurd met één woordje: Dreamteam!!! Hij kiest René Maric als eerste assistent bij Bayern. Die twee zaten samen met ons in de cursus."



"René heeft een heel ander profiel dan Vincent. Hij is een master psycholoog van opleiding en is de meest geniale kerel die ik ken qua methodologie."



"Hij deed ervaring op als assistent bij Gladbach, Salzburg en Dortmund, waar we hem hebben leren kennen toen Witsel en Meunier daar speelden.



"Vincent en René gaan samen een perfect duo vormen. Vincent heeft de ideeën rond voetbal. Hoe je die ideeën omzet in trainingsvormen en die in het hoofd van de spelers krijgt, daar is Maric een krak in. Zeggen en vertellen helpt om een beeld te schetsen van spelconcepten, maar leren doe je alleen maar door het te doen."



Maric kent bovendien het Duitse huis, hij was er coach van de U19.



"Dit is het perfecte moment"