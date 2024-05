Nu al dé trainerwissel van het jaar: Vincent Kompany tekent tot 2027 bij Bayern München

Van degradatie uit de Premier League naar de Duitse voetbaltop. Vincent Kompany (38) heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2027 bij Bayern München. "Ik kijk uit naar de uitdaging bij deze grote club. Het is een hele eer", zijn de Belg zijn eerste woorden.

Zijn grootste adelbrief komt evenwel van Pep Guardiola, coach van Manchester City en ex-trainer bij Bayern. Dat de Spanjaard vol lof spreekt over Kompany, is een groot pluspunt. En dat Xabi Alonso, nog een voormalig discipel van Guardiola, het uitstekend doet bij Bayer Leverkusen, overtuigt nog meer.

Toch schrikt de degradatie van Burnley de sportieve leiders van Bayern niet af. Kompany heeft namelijk nog heel wat troeven: hij spreekt de taal, heeft zelf in de Bundesliga gespeeld bij Hamburger SV en was aanvoerder bij Manchester City en de Belgische nationale ploeg.

Bayern gooide het dan maar over een iets riskantere boeg met Vincent Kompany. De Belg gooide vorig jaar hoge ogen door Burnley met attractief voetbal (en 101 punten) naar de Premier League te loodsen, maar op het hoogste niveau was de magie op.

De Duitse Rekordmeister pakte voor het eerst in 12 jaar geen enkele prijs en was dan ook op zoek naar een nieuwe wind. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick en zelfs een verlengd verblijf van Tuchel lagen op tafel, maar niemand hapte toe.

Wat begon als een twijfelachtig gerucht, is nu officieel. Vincent Kompany maakt de overstap van het gedegradeerde Burnley naar FC Bayern München , waar hij Thomas Tuchel opvolgt als hoofdcoach.

Wat met een van de zwakste teams uit de Premier League niet lukte, moet met een van de sterkste teams uit de Bundesliga wel lukken, is de overtuiging.



Kompany krijgt tot midden 2027 de kans om zich te bewijzen bij Bayern München, dat een stevige som - naar verluidt zo'n 12 miljoen euro - neertelt om onze landgenoot los te weken bij Burnley.

Kompany krijgt de 31-jarige René Maric als rechterhand naast zich in de dug-out. De Oostenrijker was coach van de U19 bij Bayern en kent Kompany van bij de trainerscursus in Brussel.