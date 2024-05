Kompany en Bayern: een droomhuwelijk of een "hopeloze" gok? "Als hij dit overleeft, is hij echt gelanceerd"

do 23 mei 2024 16:15

Het is de speedrun van de eeuw: van de degradatie met Burnley naar een job als hoofdcoach bij Bayern München. Vincent Kompany (38) staat bij de Duitse Rekordmeister voor een straffe nieuwe uitdaging in zijn nog jonge trainerscarrière. Sporza Daily stelt zich de vraag: is Kompany de geknipte man voor dit (zwalpende) Bayern?

Alle transfergoeroe's en toonaangevende media zijn het erover eens: Vincent Kompany is op weg om de nieuwe trainer van Bayern München te worden. Onze landgenoot staat zo voor een sensationele overgang: van de degradatie uit de Premier League met Burnley naar een van de meest begeerde trainerszitjes ter wereld. Of is dat wel zo?

"De enige reden dat Bayern bij Kompany uitkomt, is omdat het hopeloos op zoek is", duidt commentator Peter Vandenbempt. "Kompany staat nog maar aan het begin van zijn trainerscarrière, als coach is hij zeker nog geen enorme naam. De keuze voor Kompany is het gevolg van een soap die al maanden aan de gang is."

Bayern kan immers terugblikken op een dramatisch seizoen, waarin het zijn recordreeks van elf landstitels op een rij zag stokken met een slappe derde plaats. Onder coach Thomas Tuchel draaide de machine vierkant, eind februari besloten club en coach om hun samenwerking na dit seizoen al stop te zetten. En dus moest Bayern op zoek naar een nieuwe T1.

Wespennest

"Wat volgde was een unicum in de geschiedenis van FC Bayern", vertelt Vandenbempt. "Alle beschikbare trainers die gepolst werden, zeiden neen. Vroeger stonden alle coaches in de rij om in München aan de slag te gaan, nu niemand."

"De allereerste op de lijst was Xabi Alonso. Die deed het geweldig bij Leverkusen en kent het Beierse huis, maar hij verkoos in Leverkusen te blijven. Daarna klopten ze aan bij Julian Nagelsmann, maar ook die bedankte vriendelijk."

Vroeger stonden alle coaches in de rij om bij Bayern aan de slag te gaan, nu niemand. Het is de grootste vernedering die de club kon overkomen. Peter Vandenbempt

"Vervolgens Ralf Rangnick, Hansi Flick, Roger Schmidt, Oliver Glasner, Julen Lopetegui ... Telkens een njet. Het is zowat de grootste vernedering die een internationale topclub kan overkomen."

"Ik las er een stuk over in de Duitse kranten. Het probleem is dat technisch directeur Max Eberl allemaal coaches heeft opgebeld die gelukkig zijn op de plek waar ze zitten, en al zeker geen zin hadden om zich in het wespennest van Bayern München te wringen."

Xabi Alonso was de droomkeuze van Bayern, maar de Spanjaard verkoos om in Leverkusen te blijven.

Alle troeven in handen

En dus kwam Kompany uit de bus. Op zijn 38ste is de voormalige Rode Duivel nog een jonkie in de trainersgilde. In twee seizoenen bij Anderlecht eindigde hij vierde en derde, in Burnley wisselde hij een promotie naar de Premier League af met een snelle degradatie. Wat ziet Bayern in Kompany?

"Ik ben verrast dat de stap nu al komt, maar als je het profiel van 'Vince' bekijkt, dan heeft hij de kwaliteiten om een topclub te coachen", zegt Jonas De Roeck, die tussen 2018 en 2021 assistent was van Kompany bij Anderlecht. "Hij weet wat er nodig is op het topniveau en heeft een duidelijke visie."

"Kompany heeft wat we bij Anderlecht al vaak hoorde: hij staat voor attractief voetbal, is van de school van Guardiola en houdt vast aan zijn filosofie", vult Vandenbempt aan. "Kompany is nog geen Pep, maar hij heeft alle troeven om uit te groeien tot een internationale toptrainer. Hij is intelligent, welbespraakt, heeft een enorme werkethiek, heeft presence en een aura langs de lijn."

Het voetbal dat hij voor ogen heeft, lukte niet altijd bij Anderlecht en Burnley, maar bij Bayern is de kwaliteit wel voorhanden om te spelen naar die filosofie. Peter Vandenbempt

"Het voetbal dat hij voor ogen heeft, lukte wel niet altijd bij Anderlecht en Burnley, maar bij Bayern is de kwaliteit wel voorhanden om te spelen naar die filosofie." "De vraag is wel: hoe gaat Bayern er volgend seizoen uitzien? Zullen er sleutelspelers, om bijvoorbeeld Joshua Kimmich niet te noemen, vertrekken? Misschien volgt er wel een extreme make-over."

Met Kompany lijkt Bayern nu zijn eigen Xabi Alonso binnen te halen: een jonge coach met een verleden als topspeler en een duidelijke voetbalfilosofie. De Roeck ziet er een trend in.

"Het is een beetje een tendens in het moderne voetbal dat clubs heel nauw onderzoek doen naar het trainersprofiel dat ze voor ogen hebben voor hun club. Clubs durven meer naar een bepaald profiel te zoeken, in plaats van op safe te spelen met een grote naam. Dat zorgt voor meer verrassende trainerskeuzes."

Jonas De Roeck (rechts) werkte enkele jaren aan de zijde van Vincent Kompany bij Anderlecht.

FC Hollywood