"Enkel de handtekening van Vincent Kompany ontbreekt nog bij Bayern München"

Het begon in het begin van de week als een gek gerucht, maar al snel haalde de werkelijkheid de fantasie in. Vincent Kompany staat op het punt om Thomas Tuchel op te volgen als coach bij Bayern München.



Dat zou een geweldige promotie betekenen voor Kompany na zijn degradatie uit de Premier League met Burnley.



Niemand twijfelt aan de kwaliteiten van Kompany (38), maar het moment oogt heel vreemd. Volgens Peter Vandenbempt is het enkel en alleen maar, omdat heel wat andere kandidaten (genre Alonso, Nagelsmann, Rangnick...) afmeldden, dat Kompany deze kans krijgt.



Enkele dagen geleden kwamen Belg en Bayern er al mondeling uit, tussen de clubs moest er nog een akkoord gevonden worden. De goed geïnformeerde Plettenberg weet dat Bayern tussen de 10 en 12 miljoen euro zal betalen aan de Engelse club, waar Kompany nog tot 2028 vastlag.



Bij de Duitse recordkampioen ligt voor Kompany een contract tot 2027 klaar. Enkel zijn krabbel moet hij nog zetten.