Guardiola ziet switch van Kompany naar Bayern zitten: "Ik ben heel positief over Vinny"

Natuurlijk ontsnapte Pep Guardiola in de aanloop naar de FA Cup Final van vandaag tegen Manchester United niet aan vragen over Vincent Kompany en Bayern München. Die liggen de Spaanse coach allebei na aan het hart. "Ik ben dan ook blij dat de twee aan elkaar gelinkt worden."

"Ik heb Vinny hoog zitten, het maakt niet uit dat hij net met Burnley is gedegradeerd: ik ben heel positief over hoe hij werkt, als persoon, zijn persoonlijkheid, kennis van het spelletje, hoe hij omgaat met de media en nog zo veel meer... Dat voelde ik allemaal toen ik tegen hem speelde. En ik ken hem ook een beetje."

Pep Guardiola werkte van 2013 tot 2016 als coach van Bayern München , goed voor 3 landstitels. Daarna trok hij naar Manchester City, waar hij met Vincent Kompany als kapitein gewoon zijn succescarrière doortrok. Zijn respect en bewondering voor onze landgenoot is groot. "Het is nog niet officieel bevestigd, maar ik ben blij met de link tussen Bayern en Vinny", vertelde hij gisteren aan de verzamelde pers.

Ook Bayern zit in het hart van Guardiola: "Ik hou van die club om verschillende redenen, vooral de mensen die er nog zitten."



"Ik hoop dat Bayern de beste beslissing neemt. Dat verdient het. Als ze geloven dat Vinny de juiste beslissing is, dan hebben ze hier in Manchester City alvast de onvoorwaardelijke steun daarvoor."



Guardiola voorspelde trouwens al meerdere keren dat het het lot van Kompany is om Man City te coachen, het team waar hij van 2008 tot 2019 4 titels won.



Gevraagd of hij dat nog altijd denkt, kwam snel het antwoord: "Natuurlijk. Jullie zullen me bellen wanneer dat gebeurt."