"Hij heeft de présence en het profiel om te slagen": bekende Bayern-fan verwelkomt Kompany met open armen

Van degradant Burnley naar een megaclub in München: de transfer van Vincent Kompany zorgde voor een ferm bommetje in Bayern - en ver daarbuiten. Dat de traditieclub voor onze relatief onervaren landgenoot kiest, was enigszins verrassend. Maar ook voor Kompany zelf is de overstap en timing allesbehalve evident. "Ach, hij neemt al zijn hele leven berekende risico's hé", schat ex-Rode Duivel en Bayern-volger Philippe Vande Walle de overstap in.

Het wilde gerucht werd gisterenavond een feit: Vincent Kompany is de nieuwe trainer van FC Bayern München.

Voor velen kwam de keuze van de Rekordmeister voor de Belgische trainer uit de lucht vallen."Maar ik zie het wel zitten", glundert ex-doelman van de Rode Duivels en superfan van Bayern, Philippe Vande Walle.

"Ik zie de match wel tussen de twee", legt hij verder uit. "Het is een jonge trainer, maar wel een gerespecteerde naam in de voetbalwereld. Hij heeft volgens mij het juiste profiel om bij een grote traditieclub aan de slag te gaan."

Oké, hij heeft nog niet de resultaten of de ervaring van anderen, maar hij heeft wel de persoonlijkheid en de présence voor deze job. Philippe Vande Walle

Toch lijkt het op het eerste gezicht een gewaagde gok van Bayern, want grote adelbrieven heeft onze landgenoot nog niet. Kompany was alleen nog maar coach van Anderlecht en Burnley - waar hij dit jaar mee degradeerde naar de tweede klasse in Engeland. "Oké, hij heeft nog niet de resultaten of de ervaring van anderen, maar hij heeft wel de persoonlijkheid en de présence voor deze job. Ik denk dat een kern met meer kwaliteit hem misschien zelfs beter zal liggen dan voorheen."

Zeker voor het soort voetbal dat Kompany predikt. Dat hij een man van (voetbal)principes is, heeft hij zowel in Anderlecht als Burnley al bewezen. Ook wanneer het weinig opleverde, hield hij vast aan zijn combinatievoetbal.

"Die filosofie past wel in München", denkt Van de Walle. "Dat is volgens mij ook een van de redenen dat ze aan hem dachten, want zomaar zal Bayern hem niet bellen, hé." "Integendeel, het is geen geheim dat Bayern bij Pep Guardiola geïnformeerd heeft. En die heeft een heel positief rapport over zijn voormalige kapitein en vriend gegeven."

