Ontspannen Kompany wisselt Duits en Engels af bij persvoorstelling Bayern: "Ik voel me al goed thuis"

do 30 mei 2024 11:49

Vincent Kompany heeft indruk gemaakt bij zijn persvoorstelling als nieuwe coach van Bayern München. Heel ontspannen, ambitieus en vol vertrouwen pareerde hij alle vragen, vaak al in uitstekend Duits. "Dit is de juiste trainer voor Bayern", legt sportdirecteur Max Eberl uit. "Ooit moet je beginnen ervaring op te bouwen."

Zwart geklede broek, glanzend wit hemd, handen in de zakken. Stijlvol en ontspannen maakte Vincent Kompany zijn entree bij Bayern München. Waarna hij de persconferentie opende in perfect Duits.



"Mijn eerste indrukken hier zijn zijn heel goed. Ik heb toffe mensen aangetroffen. Ik weet wat voor een grote club Bayern is. Ik ben trots dat ik hier mag zijn."



"Het seizoen mag voor mij vandaag al beginnen", lachte hij. "Een hele persconferentie in het Duits zal wel nog niet lukken."



De vragen werden in het Duits of Engels gesteld, Kompany wisselde zelf ook vlot af. Hij voelde zich duidelijk in zijn sas.



En dat bleek ook bij de allereerste vraag: "Hoe kijkt hij ertegenaan dat hij niet plan A was als coach?" "Ik heb daar niet te veel over nagedacht. Ik kwam gewoon hierheen en heb gesprekken gehad met Max (Eberl, sportdirecteur, red) en andere mensen binnen de club."



"Ik begrijp nu beter hoe het rekruteringsproces gewerkt heeft. Dat ik hier ben, is het bewijs dat dat goed was", klonk het met de glimlach vol zelfvertrouwen.

Max Eberl, die naast Kompany zat, mocht vervolgens uitleggen waarom Bayern bij onze 38-jarige landgenoot uitkwam. "Ik ben eerst en vooral heel blij dat het gelukt is met Vincent."



"Wij denken dat hij een van de interessantste trainers van Europa is. We kennen allemaal zijn parcours als speler. Hij is een jonge, heel ambitieuze trainer."



"Het klikte meteen bij de gesprekken. Die waren heel transparant, heel intensief. We denken hetzelfde over het spelletje en over de volgende stappen die Bayern nodig heeft. We ontdekten bij beide partijen ook de goesting."

De volgende vraag ging over hoe hij Bayern wil laten spelen volgend seizoen. "Naar mijn persoonlijkheid: moedig en agressief. Ik groeide op in de straten van Brussel, speelde er voetbal. Zat bij Anderlecht van mijn 6 tot 20, waar je alles moet winnen en het beste team moet zijn. Ik wil dat de spelers van Bayern moedig zijn aan de bal, maar ook agressief. En dat elke minuut op het veld."



Bayern kreeg alvast de zegen van ex-coach Pep Guardiola, een fan van Kompany. De twee zijn vrienden en denken hetzelfde over voetbal. "Ik wil mezelf niet vergelijken met Pep. Ik heb veel respect voor hem, hij was - net zoals nog andere coaches - heel belangrijk voor mij."



De voorspraak van Guardiola heeft hij al. "Ik heb hier ook de steun van (topbestuurders) Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge. Maar iedereen hoeft nu niet meteen overtuigd te zijn. Ik wil de mensen hier overtuigen op het veld, met mijn aanpak."

Er zal wat overredingswerk nodig zijn, want de stap wordt als verrassend gezien door het gebrek aan ervaring als coach op het hoogste niveau. Kompany trainde enkel nog maar Anderlecht en Burnley. Nu zit hij bij de absolute top.



Dat ziet hij zelf zo niet. "Mijn mentaliteit is niet dat ik nu bij een topclub zit, maar dat je waar je ook zit moet werken als een topclub. In mijn hoofd heb ik nog nooit niet bij een topclub gewerkt. Die omgeving moet je zelf creëren. In je werk met je spelers, met je staf. In de werkethiek van elke dag. Ik voel me hier al goed thuis. Want ik zal dat idee hier kunnen voortzetten."



Eberl geeft toe dat de ervaring wel een issue was bij de keuze, maar dat woog niet op tegen alle enorme kwaliteiten: "Ervaring op het hoogste niveau, een indrukwekkende persoonlijkheid, kapitein bij een van grootste clubs ter wereld (City, red)v, de manier waarop hij voetbal ziet. Wij willen net als hem dominant zijn en de bal hebben."



"Dat hij nog niet de trainerservaring heeft op het hoogste niveau, was voor ons dan van minder tel. Ooit moet je ervaring opbouwen. Dat moet iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste trainer is voor de komende jaren."