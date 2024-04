"Naar omstandigheden gaat het goed met Remco, maar hij is natuurlijk ontgoocheld"

Bij Soudal-Quick Step balen ze dat hun kopman gisteren in de lappenmand is beland door een val in de Ronde van het Baskenland. "Er zijn heel grote fouten gemaakt op vlak van veiligheid", zegt Louis Vervaeke.

Lodewyck kwam ook nog eens terug op de noodlottige afdaling van gisteren.



"Het was een vrij gevaarlijke afdaling. Maar het zijn deels de renners die de koers maken."

"Op zo'n circuit ligt er ook veel druk op de renners. Het is spijtig voor alle renners die ten val gekomen zijn."



Volgens Lodewyck had de ravage zeker vermeden kunnen worden.



"In de kopgroep was er iemand die ook zijn bocht gemist had. Het was niet mis geweest om daar een bordje te plaatsen of een extra signaalgever."