Jonas Vingegaard beleefde goede nacht: "Maar te vroeg om iets te zeggen over de Tour"

"Jonas is gelukkig altijd bij bewustzijn geweest. Maar hij had natuurlijk veel pijn. In het ziekenhuis hebben ze hem heel goed verzorgd."

We moeten dagen en misschien wel weken afwachten vooraleer we iets kunnen zeggen over de Tour.

Gisteren circuleerde dat Vingegaard zelf al gewaarschuwd had dat die vermaledijde afdaling voor herrie zou zorgen.



"Maar dat klopt niet", zegt Maassen.



"Het klopt wel dat de Ronde van het Baskenland altijd een gevaarlijke wedstrijd is."

"Iedere afdaling is hier gevaarlijk. Je vliegt er met een compact peloton in en iedereen wil vooraan zitten. Dan is de druk zo groot om te wringen, wat sneller leidt tot valpartijen.



Is trager rijden een optie? "Neen, dat is geen optie. Want wielrennen is een snelheidssport en er wordt altijd gewrongen. Dat is van alle tijden."

"Dit seizoen zijn er helaas al heel veel valpartijen geweest. Dat zal helaas ook altijd zo blijven."