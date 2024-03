Wereldkampioen Prado wint 1e MXGP zonder onfortuinlijke Belgen, ook pech voor landgenoten in MX2-klasse

Jorge Prado (GasGas) is, in tegenstelling tot de geblesseerde Belgen, goed begonnen aan het nieuwe motorcrossseizoen. De Spaanse wereldkampioen won de eerste Grote Prijs van het seizoen in Argentinië. Ook in de MX2-klasse kenden onze landgenoten pech, al was Lucas Coenen wel een lichtpuntje met een derde plek in reeks twee.