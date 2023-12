Van Aert gaat niet voor klassement in Giro: "Ik wil er niet alles voor opofferen"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) trekt dan toch niet naar de Giro met klassementsambities. Onze landgenoot mikt vooral op etappes, verklapt hij in de podcast De Rode Lantaarn. "Een klassement valt niet te combineren met de andere dingen die ik wil."

Over een week duikt Wout van Aert in Essen opnieuw het veld in, zijn klassieke wintervoorbereiding op het wegseizoen. Al ziet die voorbereiding er niet uit zoals de voorbije jaren, want na 8 jaar ruilde Van Aert coach Marc Lamberts (die naar Bora-Hansgrohe vertrok) voor Mathieu Heijboer. "Mathieu legt andere accenten", vertelt Van Aert in De Rode Lantaarn. "We hebben er bewust voor gekozen om het crossseizoen iets rustiger aan te pakken en progressiever op te bouwen naar het wegseizoen." "De trainingen vallen wel te vergelijken, omdat elke trainer in onze ploeg ongeveer dezelfde filosofie heeft."

"Klassement vind ik een jammerlijke opoffering"

Het is niet de enige aanpassing voor Wout van Aert. Na 5 opeenvolgende deelnames aan de Tour wil hij voor het eerst naar de Giro, al kon hij dat "nog niet officieel bevestigen", zei hij met een veelbetekenende glimlach. Hypothetisch dan... Waar zou hij dan op mikken in de Giro? "Als ik naar de Giro zou gaan, zou ik het liefst voor de etappes gaan." "Ik zie niet altijd limieten, maar ik durf de zaken ook realistisch te bekijken. Een klassement rijden valt niet te combineren met de andere dingen die ik wil." "Misschien kan ik wel een aardige uitslag rijden als ik daar heel veel voor opoffer, maar dat wil ik niet." "Ik zou het niet leuk vinden om te zeggen: ik was 5e in de Giro, maar de rest van het jaar heb ik me verveeld, want ik ben 100 keer op hoogtestage geweest en ik ben nog twee kilogram extra moeten afvallen."

Kopman voor het klassement spreekt mij minder aan dan een koers te winnen. Wout van Aert