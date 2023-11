Francesco Bagnaia verlengt zijn wereldtitel MotoGP en zet de kroon op het werk in Valencia

Francesco Bagnaia had zaterdag al de wereldtitel kunnen vieren in de sprintrace, maar de Italiaan nam vrede met een 5e plaats. Naaste belager Jorge Martin kon dankzij zijn zege een paar puntjes dichter sluipen in de WK-stand.



Zouden we dan toch nog spanning krijgen in de slotrace? Nee, zo werd snel duidelijk.



Martin verloor nog in de eerste helft van de wedstrijd de controle over zijn Ducati en moest opgeven.



De rode loper werd zo uitgerold voor de rode ronker van Bagnaia. Door een straf voor Maverick Viñales mocht Bagnaia vanaf de pole starten en die eerste plaats had hij op het einde nog in handen.



Met 7 zeges in 20 races kroont Bagnaia zich in ieder geval tot een waardige kampioen. Naast die zeges stond hij ook nog 8 keer op het podium (6x tweede, 2x derde).

Bagnaia wint uiteindelijk met 39 punten voorsprong op Martin. Nummer 3 Marco Bezzecchi volgt al op 138 punten.