Ook AC Milan-speler Alessandro Florenzi verdacht van illegaal gokken

Florenzi is de vierde Italiaanse profvoetballer die in opspraak is geraakt door het gokken op wedstrijden.

In oktober kwam aan het licht dat Nicolò Fagioli van Juventus, Nicolò Zaniolo van Aston Villa en Sandro Tonali van Newcastle United zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het gokken via illegale websites.

Fagioli en Tonali zijn al voor maanden geschorst en moeten therapie ondergaan om van hun gokverslaving af te komen.

De 32-jarige Florenzi, die momenteel out is met een blessure, wordt naar verwachting binnenkort verhoord.