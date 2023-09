Rode Duivels die terugkeerden naar België: vaker een tegenvaller dan een succes

Een Rode Duivel met naam en faam die terugkeert naar de roots. De voorbije jaren gingen heel wat internationals Thorgan Hazard al voor, maar is het ook een garantie op succes? Een blik op het verleden.

Vincent Kompany: geen succes

De eerste en meteen ook de strafste. In 2019 jaagde Vincent Kompany een schokgolf door het Belgische voetbal door van Manchester City terug te keren naar Anderlecht als speler-trainer. Die combinatie bleek moeilijk. En door blessures kwam Kompany niet verder dan achttien wedstrijden in zijn tweede tijdperk voor paars-wit. Na een nieuwe liesblessure zette de verdediger een punt achter zijn spelerscarrière.

Nacer Chadli: succes

Door de aanwezigheid van Kompany slaagde Anderlecht er ook in om Nacer Chadli na 14 jaar terug te halen naar België. De winger kwam op huurbasis over van Monaco en toonde zich meteen beslissend voor paars-wit. Zijn statistieken: 8 goals en 5 assists in 19 wedstrijden - een laag aantal door blessures en de coronabreak. Het Belgische avontuur van Chadli smaakte wel naar meer. Na een tussenstop bij Basaksehir trok de Rode Duivel bij Westerlo. Daar is de ervaren pion een gewaardeerde kracht.

Simon Mignolet: succes

Van Liverpool naar Club Brugge.



Weinig transfers die straffer waren dan die van Simon Mignolet. In 2019 haalde blauw-zwart de doelman voor 7 miljoen euro weg bij de Engelse topclub.



Een investering die ze zich in Brugge niet zouden beklagen. Mignolet haalt al seizoenenlang een hoog niveau, schitterde in de historische Champions League-campagne en zag dat beloond met de Gouden Schoen.

Steven Defour: geen succes

Keerde in 2014 een eerste keer vroegtijdig terug bij Anderlecht, maar zijn transfer naar Antwerp in 2019 voelde meer als thuiskomen. Het weerzien met sportieve baas Luciano D'Onofrio en coach László Bölöni loste wel niet de verwachtingen in. Door heel wat blessures geraakte Defour niet verder dan tien basisplaatsen en twee invalbeurten voor de Great Old. Nadien trok de middenvelder nog naar jeugdliefde KV Mechelen, maar opnieuw sputterde het lichaam tegen. Als trainer loodste hij Malinwa vervolgens wel knap naar een bekerfinale.

Kevin Mirallas: geen succes

Met grote trom aangekondigd, maar langs een klein achterdeurtje weer vertrokken. De stunttransfer van Antwerp om de transfervrije Kevin Mirallas naar ons land te halen, draaide uiteindelijk op een sof uit. In 18 wedstrijden scoorde de flankaanvaller slechts twee keer en leverde hij evenveel assists af. Een inval-farce met Bölöni was nog het meest memorabele moment - Mirallas stormde toen mokkend de kleedkamer in zonder in te vallen.

Radja Nainggolan: geen succes

Meer fratsen dan flitsen.



Radja Nainggolan werd in de zomer van 2021 als prestigetransfer binnengehaald op de Bosuil door Paul Gheysens, die daar een exuberant contract van 2 seizoenen voor over had. Maar Nainggolan kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen en deed in Antwerpen vooral zijn etiket van "enfant terrible" alle eer aan. De inkt van het contract was nog maar net opgedroogd toen hij in het centrum van Antwerpen door de politie onder invloed aan de kant gezet werd voor te snel rijden. Daarna schoffeerde hij ook nog eens zijn voorzitter door met het losgewaaide dak van de Bosuil te lachen. Tussendoor was het op sportief vlak veelal net te weinig en een vape-incident op de bank van Sclessin was wellicht de druppel te veel voor het Antwerp-bestuur. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden na 55 matchen, 6 goals en 5 assists.

Jan Vertonghen: succes

Na een moeizame start vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Op zijn 35e speelde Jan Vertonghen met Anderlecht voor het eerst in de Jupiler Pro League. Als leider van de defensie nam de recordinternational paars-wit op sleeptouw in Europa en de competitie. Dit seizoen moet dat - zeker met collega-Duivel Thorgan Hazard erbij - wél tot een plek in de Champions' Play-offs leiden.

Toby Alderweireld: succes

Zelden was een transfer er zo boenk op. Na mindere ervaringen met Defour, Mirallas en Nainggolan overtrof de komst van Toby Alderweireld alle verwachtingen. De verdediger leidde Antwerp eerst naar bekerwinst en zorgde na een sprookjesscenario zelf voor de kampioensgoal. Straks wacht ook nog eens de groepsfase van de Champions League met de club van zijn hart. Wanneer begint de bouw van een standbeeld aand Bosuil?

Dedryck Boyata: geen succes