Anderlecht sluit zomer af met toptransfer van Thorgan Hazard: "Wilde echt deel uitmaken van dit project"

Ook CEO Jesper Fredberg reageerde op de clubwebsite op de komst van Thorgan Hazard:"We hebben hier bij RSC Anderlecht grote ambities voor de toekomst. De komst van Thorgan Hazard is daar opnieuw een bewijs van."

"Thorgan is Belgisch international, ervaren en hij past in het profiel dat we zochten: hij is technisch vaardig, offensief ingesteld en heeft toch ook dat fysieke en agressieve aspect in zijn spel. Bovenal is hij nog steeds erg hongerig om met ons succes te boeken. We kijken ernaar uit om met deze ploeg aan de toekomst te bouwen."