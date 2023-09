Francky Dury enthousiast over transfer van Thorgan Hazard naar Anderlecht: "Ga een abonnement moeten nemen"

Weinig mensen die Thorgan Hazard beter kennen dan Francky Dury. Ruim tien jaar na de succesvolle samenwerking bij Zulte Waregem volgt de coach zijn voormalige poulain nog steeds van dichtbij. Nu de Rode Duivel naar Anderlecht trekt, zal dat ook letterlijk weer zo zijn: "Een fitte Thorgan is één van de vijf beste spelers in onze competitie", verzekert Dury.

Het was een gouden tandem aan de Gaverbeek. In 2012 deed Francky Dury aan de relatief onbekende Thorgan Hazard de belofte om hem uit de schaduw van zijn broer te halen. Allerminst loze woorden: samen zorgden ze voor de mooiste periode in de geschiedenis van Zulte Waregem - herinneringen die ze allebei tot op de dag van vandaag nog koesteren. En dus doet het Dury toch iets om Hazard na al die jaren terug te zien keren naar de Belgische competitie. Op zijn 30ste is dat misschien wel wat vroeger dan verwacht. "Het verrast me wel een beetje ja", geeft Dury toe. "Ik stuurde hem een paar maanden geleden nog een berichtje toen hij vertrok bij PSV. Ik zat toen net naar de Europa League-finale met Sevilla te kijken en vond dat een mooie club voor hem." "Vorige week hoorde ik dan plots het nieuws over Anderlecht. Ik schrok, maar dacht wel meteen dat het iets kon worden. Er was natuurlijk al interesse in het verleden. En bovendien is Thorgan - net zoals de rest van de familie - een echte gezinsman." "Kijk, de Hazards zijn geen jongens die snel naar China of Saudi-Arabië zullen trekken. Dan hebben ze liever wat zekerheid dichtbij huis in een mooie club. (lacht) Ik heb gezegd tegen Thorgan: nu ben ik wel bijna verplicht om een abonnement op Anderlecht te nemen, hé."

Top 5 in belgië

Want Dury is ervan overtuigd dat zijn poulain een publiekstrekker zal worden in de Belgische competitie. "Ik vind het echt een uitstekende transfer voor Anderlecht", aldus de coach. "De voorbije jaren had Thorgan wat pech met blessures. En bij topclubs zoals Dortmund en PSV is het dan altijd moeilijk om je terug in de ploeg te knokken. Maar fit is Thorgan één van de beste vijf spelers in de Belgische competitie. Honderd procent zeker." "Thorgan heeft nog altijd zijn explosiviteit en technische bagage. Op zijn dertigste is daar ook nog eens routine en ervaring bijgekomen. Bovendien is het een jongen die gewoon heel graag voetbalt. Hij heeft sowieso de goesting om Anderlecht terug te brengen naar het oude niveau."

Op de positie van Amuzu zou Thorgan volgens mij het beste renderen.