"Als Mirallas hier niet mee kan leven, dan zoekt hij beter andere job"

Tijdens de tweede helft maakte Kevin Mirallas zich op om in te vallen voor Lior Refaelov, maar na een gesprek met Laszlo Bölöni viel de aanvaller toch niet in. Integendeel, enkele minuten later stapte Mirallas in de spelerstunnel richting de kleedkamer van Antwerp.

Dat vroeg toch om een woordje uitleg van Bölöni. "Wat er gebeurde met Mirallas? We hadden een klein conflict, maar dat is niet abnormaal. Het gesprek dat we hadden voor zijn invalbeurt verliep niet zoals ik had gedacht dat zo'n gesprek zou verlopen."

"Hij is nu al een paar wedstrijden bankzitter terwijl hij voordien titularis was. Dat is wellicht frustrerend voor hem. Maar als je kiest voor de job van profvoetballer, dan moet je daarmee kunnen leven. Anders zoek je beter een andere job."

De trainer van Antwerp wou niet zeggen of Mirallas een boete of een straf moet verwachten. "We zullen binnenskamers wel een gesprek hebben. Ik ben er zeker van dat Kevin dit als prof wel zal begrijpen."