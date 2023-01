Meer dan de nieuwe Gouden Schoen: de (verborgen) facetten van Simon Mignolet

Simon Mignolet (34) is meer dan een paar gouden handen. Achter de topkeeper gaan ook nog een paar andere facetten schuil. Zo is de Rode Duivel ook een bedreven ondernemer die nooit zijn roots zal vergeten. Een (verborgen) profielschets met enkele intimi.

Het Natuurtalent

Zelfs zonder het voetbal zou Simon Mignolet wel érgens de absolute top in bereikt hebben. Met dank aan de combinatie van een enorme werkethiek en een aangeboren talent voor bijna alles. "Achteraf terugkijkend op onze jeugdjaren besefte ik dat pas", vertelt broer Wouter. "Als we samen naar een sport keken, kon Simon dat perfect opslaan, nabootsen en zichzelf erin verbeteren. Van basketbal, tennis tot pingpong: in alles blonk hij uit."

En zeker wanneer Wouter zijn jongere broertje in een voetbalgoal dwingt - "zo gaat dat nu eenmaal als je de jongste bent" - komen uitzonderlijke kwaliteiten bovendrijven. "Ik herinner mij dat we samen naar matchen keken van de Rode Duivels op het WK in de VS. Tijdens de rust speelden wij dan situaties na de in de tuin. Wel, Simon kon reddingen van bijvorbeeld Michel Preud'homme perfect kopiëren."

De Ambassadeur

Ondanks alle roem zal hij nooit zijn roots vergeten. Simon Mignolet is sterk verbonden met zijn geboorstestad Sint-Truiden. Op carrièrevlak ontgroeide hij al snel Limburg, maar toch bleef de band steeds intens. Naast investeringen in de regio - later meer daarover - nam Mignolet steeds een ambassadeursrol op. Zo pronkte hij enkele jaren geleden op fruitpaketten, om de lokale boeren te steunen.



De Gouden Schoen stond er wel dat de portretrechten van de afbeelding integraal naar de ALS Liga gingen - een organisatie die hem nauw aan het hart ligt, omdat een familielid de spierziekte had.

Simon Mignolet als ambassadeur voor lokale fruitboeren.

Veerle Heeren was bijna tien jaar burgemeester van Sint-Truiden en strooit met lof voor haar stadsgenoot. "Wat hem vooral siert is zijn bescheidenheid", vertelt Heeren. "Simon is altijd zichzelf gebleven, ondanks zijn enorme successen. Zelf koester ik mooie herinneringen aan enkele trips naar Liverpool. Vanuit Sint-Truiden trokken in die periode heel veel bussen het kanaal over om Simon aan het werk te zien." Het aanzien voor Mignolet in Sint-Truiden is zelfs zo groot dat velen hem als toekomstig burgemeester van de stad zien. De voedingsbodem is alvast aanwezig... Mignolet voltooide studies politieke wetenschappen aan de KU Leuven, beide ouders waren dan weer actief bij de lokale tak van CD&V.



"Het is goed mogelijk dat Simon veel stemmen zou halen", lacht Heeren. "Je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar ik denk toch dat zijn ambities vooral in het voetbal liggen."

De Ondernemer

Voetballers en zaken? Het is - zeker in de horeca - niet altijd een succes. Wel, bij Simon Mignolet is het tegendeel waar. Samen met zijn broer Wouter stampte de Club-keeper de succesvolle koffiebar Twentytwo Coffee uit de grond. Uiteraard opende 7 jaar geleden de eerste vestiging in Sint-Truiden. Vorig jaar kwam daar een nieuwe horecazaak in Hasselt bij. Tussendoor lanceerden de broers Mignolet ook nog een eigen koffiemerk, inclusief verdeling over gans België.

ls er een probleem is in de zaak wil Simon snel en correct samen een oplossing zoeken. Broer Wouter Mignolet

"Bij veel mensen leeft het verkeerde idee dat Simon enkel voor het geld zorgt", aldus broer Wouter. "We hebben dagelijks contact, hij wéét wat we doen. Als er een probleem is in de zaak wil Simon snel en correct samen een oplossing zoeken. Steeds verloopt dat heel efficiënt."

De Mirakelman

Soms zeggen cijfers alles. De Gouden Schoen was voor Simon Mignolet de kroon op een uitzonderlijk kalenderjaar. Om te duiden hoe straf zijn 2022 wel niet was: in de Belgische competitie "voorkwam" de doelman volgens statistieken meer dan 11 zekere goals. De voorbije vijf jaar deed niemand straffer en kwam er met Jean Butez slechts één iemand een beetje in de buurt.

Naam Jaar Goals voorkomen Simon Mignolet 2022 11,3 Rafael Romo 2021 6,0 Louis Bostyn 2020 7,0 Jean Butez 2019 11,2 Daniel Vukovic 2018 9,9