Simon Mignolet en Nicky Evrard mogen Gouden Schoen aantrekken

clock 22:39 22 uur 39. Evrard: “Het EK was wellicht doorslaggevend”. Evrard: “Het EK was wellicht doorslaggevend”

clock 22:22 22 uur 22. Vrancken: “Nu de titel? We spelen altijd om te winnen”. Vrancken: “Nu de titel? We spelen altijd om te winnen”

clock 22:20 22 uur 20. El Khannous: “Hele mooie beloning voor mijn harde werk”. El Khannous: “Hele mooie beloning voor mijn harde werk”

clock 22:20 22 uur 20. Verhaeghe: “Een doelman moet extra hard zijn best doen om deze trofee te winnen”. Verhaeghe: “Een doelman moet extra hard zijn best doen om deze trofee te winnen”

Top tien bij de mannen . 1. Simon Mignolet (Club Brugge) 684 punten 2. Casper Nielsen (Union/Club Brugge) 233 3. Mike Trésor (KRC Genk) 163 4. Teddy Teuma (Union) 127 5. Deniz Undav (Union) 112 6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110 7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106 8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91 9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63 10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39

Geen verrassing bij de mannen: Simon Mignolet is Gouden Schoen bij de mannen. Bij de mannen maakt Simon Mignolet zijn favorietenrol helemaal waar. Hij wint met de grootste voorsprong ooit in de geschiedenis van deze verkiezing. Hij kreeg 451 punten meer dan ploegmaat Casper Nielsen (vorig seizoen nog Union. Mike Trésor eindigde als derde met 521 punten minder. De 34-jarige doelman, die Paul Onuachu (Genk) opvolgt, is de zesde doelman op de erelijst en de eerste sinds 1989 toen Michel Preud'homme als sluitstuk van KV Mechelen triomfeerde.

Top tien bij de vrouwen. 1. Nicky Evrard (AA Gent/OHL) 331 punten 2. Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) 244 3. Sari Kees (OHL) 179 4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 134 5. Julie Biesmans (PSV) 115 6. Justine Vanhaevermaet (Reading) 82 7. Laura De Neve (Anderlecht) 65 8. Tine De Caigny (Hoffenheim) 60 9. Hannah Eurlings (OHL) 53 10. Jill Janssens (OHL) 42

Nicky Evrard wint Gouden Schoen bij de vrouwen. Red Flame Nicky Evrard heeft voor de eerste keer in haar carrière de Gouden Schoen gewonnen. De doelvrouw van Oud-Heverlee Leuven bleef Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) en haar ploeggenote Sari Kees voor. Evrard ruilde afgelopen zomer AA Gent voor OH Leuven, ondanks interesse uit het buitenland. OHL is de huidige koploper in de Lotto Super League. Als doelvrouw van de Belgische voetbalvrouwen schreef ze in 2022 mee vaderlandse sportgeschiedenis. De Red Flames bereikten op het EK een historische plaats in de kwartfinales en hadden dat nadrukkelijk te danken aan de 27-jarige Evrard, die enkele knappe saves uit haar handen schudde en twee strafschoppen stopte.



Bryan Heynen maakte mooiste goal van 2022. Een derde prijs voor Racing Genk. Het doelpunt van Bryan Heynen tegen Antwerp is verkozen tot mooiste doelpunt van 2022.

clock 21:51 21 uur 51. Dit was de mooiste goal van het jaar:. Dit was de mooiste goal van het jaar:

De Bruyne volgt Lukaku op . 2013: Thibaut Courtois (Atlético Madrid/Chelsea) 2014: Thibaut Courtois (Chelsea) 2015: Kevin De Bruyne (Wolfsburg/Manchester City) 2016: Kevin De Bruyne (Manchester City) 2017: Eden Hazard (Chelsea) 2018: Eden Hazard (Chelsea) 2019: Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) 2020: Romelu Lukaku (Inter) 2021: Romelu Lukaku (Inter/Chelsea) 2022: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Toch verrassing als Beste Belg in het Buitenland: Kevin De Bruyne troeft Thibaut Courtois af. Kevin De Bruyne is verkozen tot de beste Belgin het buitenland van 2022. De Bruyne speelde een topseizoen bij Manchester City, maar haalt het toch een beetje verrassend van Thibaut Courtois, die de Champions League won en kampioen werd in Spanje. Het verschil is 94 punten. Voor KDB is het de derde keer dat hij verkozen wordt als Beste Belg in het buitenland. Daarmee evenaart hij het aantal van Eden Hazard. Leandro Trossard eindigt als derde in deze verkiezing.



Top tien beste Belg in het buitenland. 1. Kevin De Bruyne (Manchester City) 769 punten 2. Thibaut Courtois (Real Madrid) 675 3. Leandro Trossard (Brighton) 234 4. Cyriel Dessers (Feyenoord/Cremonese) 60 5. Amadou Onana (Lille/Everton) 48 6. Alexis Saelemaekers (AC Milan) 30 7. Loïs Openda (Vitesse/Lens) 27 8. Yannick Carrasco (Atletico Madrid) 17 9. Romelu Lukaku (Chelsea/Inter Milaan) 13 10. Youri Tielemans (Leicester City) 12

Prijs twee voor Racing Genk: Bilal El Khannouss Belofte van het Jaar. Ook de Belofte van het Jaar komt uit Genk. Al had Bilal El Khannouss maar een punt overschot op Charles De Ketelaere, de winnaar van de twee vorige edities. Op de derde plaats eindigt Matisse Samoise. El Khannous groeide de voorbije maanden uit tot sterkhouder op het middenveld van Genk, waarmee hij de Jupiler Pro League aanvoert. Het leverde de middenvelder zelfs een selectie voor het WK in Qatar op, afgelopen najaar.



